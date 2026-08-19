David Torres 19 AGO 2026 - 10:21h.

Publicará un cartel conmemorativo cada partido recordando hitos históricos en Mestalla

Habrá pleno en la despedida de Mestalla: El 99.5% de abonados han renovado su pase

Compartir







ValenciaLa afición ya ha puesto la primera piedra para la despedida de Mestalla, que fue el tema principal de la campaña de abonos. El coliseo valencianista no estará solo en su despedida. Por eso, y a pesar de que, en la última temporada de vida del campo, el Valencia CF no jugará en Europa, los seguidores che han renovado casi al cien por cien los pases. El estadio, que dirá adiós en junio con 104 años de vida (el más antiguo de Primera) y tras haber albergado más de 3000 partidos, tendrá no obstante, más homenajes. El Valencia CF, por ejemplo, ha previsto dentro de su año "Mestalla es etern", rendir homenaje a la última temporada del Camp de Mestalla en cada partido como local con la ‘Col.lecció Mestalla és Etern’ del artista Lawerta.

PUEDE INTERESARTE El Celta fía el acuerdo por Viktor Tsygankov a un esfuerzo personal y pacta el fichaje de Almeida

Un cartel cada partido

El Valencia CF y el experimentado artista valenciano Lawerta han lanzado una propuesta creativa y artística con la que se rendirá homenaje, en cada partido como local durante la presente campaña, a la última temporada del Camp de Mestalla.

Este proyecto se engloba dentro de la campaña ‘Mestalla és Etern’ y se centrará en crear carteles para los partidos que se disputen en el estadio valencianista, tanto de LALIGA EA SPORTS como los posibles de la Copa del Rey, con los que se recuerden momentos y la cultura del estadio de Mestalla a lo largo de la historia.

PUEDE INTERESARTE Con Maffeo y Kayne encarrilados, las otras urgencias en el mercado del Valencia CF si quiere aspirar a Europa

Forment, primer protagonista

Para el enfrentamiento contra el RC Celta de Vigo de este sábado, 22 de agosto, el cartel hace referencia al histórico gol de Forment contra el combinado vigués en el Camp de Mestalla el 28 de marzo de 1971 que fue decisivo para levantar el título de liga de 1970-71. Estos carteles, además de ser los encargados de presentar los partidos en las redes sociales del Club, serán el regalo institucional en la recepción al equipo rival.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF repatría a Maffeo, el viejo enemigo de Vinícius que ya se las tuvo con Gayà

Cabe recordar que, a lo largo de los años, el Valencia CF y Lawerta se han juntado para realizar numerosos proyectos como las lonas de las finales de la Copa del Rey 2018-19 y 2021-22, la tematización de la Grada de Animación y el cartel conmemorativo del primer derbi del fútbol femenino en el Camp de Mestalla que enfrentó al Valencia CF Femenino frente al Levante UD en 2017.