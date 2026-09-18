Posibles alineaciones de Valencia CF y Real Sociedad en Mestalla para la Jornada 7 de LALIGA EA Sports

David Torres 18 SEP 2026 - 07:31h.

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ValenciaEl Valencia CF afronta ante la Real Sociedad un partido importante ya que buscará en Mestalla su primera victoria como local después de estrenar su casillero de triunfos en Vitoria. El debut de Óscar Sánchez tras la fulminante destitución de Ron Gourlay y Carlos Corberán, así como la llegada de Braulio Vázquez y el triunfo ante el Alavés, ha cambiado el ambiente alrededor del equipo, pero el duelo del domingo exigirá confirmar las buenas sensaciones mostradas en Vitoria. El técnico valencianista afronta además el encuentro condicionado por las bajas y por varias dudas físicas. Enfrente, Matarazzo tiene menos bajas pero llega más cansado y más tocado, tras perder este jueves en su debut europeo por 1-2 ante el Bournemouth.

El posible once titular del Valencia CF ante la Real Sociedad

Óscar Sánchez podría mantener buena parte del equipo que ganó en Mendizorroza, aunque se espera que haga rotaciones. El técnico interino cuenta con varios jugadores tocados y numerosas bajas. Gayà y Danjuma han realizado trabajo de gestión de cargas, aunque no se espera que tengan problemas para jugar. Luis Rioja, en cambio, es baja, después de la lesión sufrida en Vitoria. A ellos se suman Tárrega, Foulquier, Copete, Sadiq, Diakhaby, Diego López y Canós.

Con todo, Óscar Sánchez podría apostar por Dimitrievski estará en portería, con Maffeo, De Haas, Pepelu y Gayà o Jesús Vázquez en defensa, mientras que la medular dependerá especialmente de Guido Rodríguez, que sigue siendo duda tras el golpe sufrido ante el Alavés. El argentino no se ha entrenado con el grupo y su presencia ante la Real está pendiente de evolución. Por delante aparecen Mayol, que acabó con calambres, podría dejar su sitio a Dieng; mientras que son fijos Javi Guerra, Ugrinic y Danjuma, con permiso de Sato. Arriba Hugo Duro repetiría como referencia ofensiva.

El posible once: Dimitrievski; Maffeo, De Haas, Pepelu, Gayà o Jesús; Guido, Mayol o Dieng; Danjuma, Javi Guerra, Ugrinic; Hugo Duro.

El posible once de Matarazzo en Mestalla

La Real Sociedad llegará a Mestalla con Pellegrino Matarazzo al frente y un dibujo que apunta al 4-2-3-1. Remiro ocuparía la portería, con Aramburu, Sarr, Zubeldia y Sergio Gómez por delante.

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En el centro del campo, Carlos Soler y Yangel Herrera formarían el doble pivote, mientras que Gonçalo Guedes, Luka Sucic y Barrenetxea actuarían por detrás de Mikel Oyarzabal. La principal novedad respecto a anteriores jornadas puede estar en la defensa, condicionada por las bajas.

La Real tiene fuera de combate a Álvaro Odriozola, mientras Matarazzo también debe gestionar el calendario europeo tras el partido de Europa League ante el Bournemouth. Esa es la clave, a buen seguro introduce rotaciones ya que el choque europeo es clave.

El posible once: Remiro; Aramburu, Sarr, Zubeldia, Sergio Gómez; Carlos Soler, Yangel Herrera; Guedes, Sucic, Barrenetxea; Oyarzabal.