David Torres 18 SEP 2026 - 15:47h.

La lona principal del Mestalla quedó destrozada

Posibles alineaciones de Valencia CF y Real Sociedad en Mestalla para la Jornada 7 de LALIGA EA Sports

El fuerte temporal del miércoles destrozó la lona principal del murciélago

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ValenciaAprovechando que ha remitido el temporal de fuertes lluvias que afectaó este miércoles-jueves de forma simultánea a todas las comunidades del área mediterránea, provocando graves inundaciones e incidencias en las infraestructuras de transporte, el Valencia CF ha comenzado este viernes la reparación de una de las lonas de Mestalla, dónde este domingo se disputa el duelo correspondiente a la Jornada 7 contra la Real Sociedad.

Desde primera hora, empleados del club y de la empresa valenciana que se encarga del diseño y la decoración del estadio, estaban acotando la zona para retirar la lona medio caída, paso previo para instalar la nueva. El domingo hay partido y por esa zona del campo acceden miles de aficionados, motivo por el que había que, al menos, dejar la zona acondicionada hasta nueva orden.

Y mientras, avances en el Nou Mestalla

Y mientras el Valencia CF va reparando el estadio, el club ha compartido en sus redes la última hora de la construcción del nuevo campo, que pasa por el proceso del izado de la cubierta. En el vídeos e ve como ya está completo el anillo de tracción interior y falta únicamente el exterior.

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Se espera que antes de final de mes esté terminado el tensado de cables, paso previo imprescindible para seguir adelante con la instalación del techo que acabará