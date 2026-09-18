Buenas noticias con Guido: Así está la enfermería del Valencia CF para recibir a la Real

David Torres 18 SEP 2026 - 13:43h.

Guido, Gayà y Danjuma se reincorporan a los entrenamientos del Valencia

Posibles alineaciones de Valencia CF y Real Sociedad en Mestalla para la Jornada 7 de LALIGA EA Sports

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ValenciaBuenas noticias para Óscar Sánchez a dos días de recibir a la Real Sociedad en Mestalla. Guido Rodríguez, José Luis Gayà y Arnaut Danjuma se han entrenado este viernes con el resto de sus compañeros y dejan atrás las dudas que habían marcado la semana. Especialmente importante es el caso del argentino, que este jueves encendía las alarmas en Paterna después de no haber trabajado con el grupo tras el pisotón sufrido en Vitoria.

La presencia de los tres sobre el césped supone un paso adelante pensando en el partido del domingo. Guido era la gran duda, mientras que Gayà y Danjuma habían realizado trabajo de gestión de cargas en el gimnasio. Los dos últimos, en principio, no estaban en peligro para la Real, pero su regreso al trabajo colectivo confirma las buenas sensaciones.

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Guido vuelve y Óscar respira

El regreso de Guido es especialmente relevante para un Valencia que necesita a su líder en el centro del campo. El argentino fue titular ante el Alavés y disputó 69 minutos en el estreno de Óscar Sánchez, aportando equilibrio y personalidad a un equipo que en Vitoria ofreció una imagen muy diferente.

El centrocampista arrastraba molestias en un dedo del pie después de un pisotón y había pasado varios días sin entrenar con normalidad. Ahora, su trabajo con el grupo abre la puerta a que pueda estar disponible ante la Real Sociedad, aunque todavía habrá que comprobar sus sensaciones en las próximas sesiones.

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Rioja sigue KO y la enfermería sigue llena

La recuperación de Guido, Gayà y Danjuma no significa que Óscar Sánchez tenga a toda la plantilla disponible. Luis Rioja continúa descartado después de sufrir una nueva lesión en la planta del pie durante la celebración de su gol en Mendizorroza. El andaluz explicó tras el partido que tiene rota la grasa de la planta del pie, una dolencia que le obliga a parar.

A las bajas de Rioja se suman César Tárrega, Umar Sadiq, Dimitri Foulquier, José Copete, Sergi Canós y Diego López. Además, Diakhaby sigue pendiente de evolución después de sus problemas musculares.

La enfermería se alivia justo a tiempo, pero Óscar Sánchez todavía tendrá que esperar para saber con cuántos efectivos cuenta realmente ante una Real Sociedad que llega a Mestalla con el Valencia buscando su primera victoria como local.