Convocatoria del Valencia CF ante la Real Sociedad
Rioja se recuperó a última hora
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ValenciaLa previsión de Óscar Sánchez de este sábado se ha cumplido. "Estamos todos aptos, los que fuimos a Vitoria. Repetiremos convocatoria, con Rioja también. Rioja ha conseguido hacer el entrenamiento de hoy. Sí que se resintió durante el partido de la situación que tenía, pero las pruebas han visto que no ha ido a peor, que él soporta el dolor y, sobre todo, su capacidad para querer estar, para querer ayudar, nos da el tiempo que consideremos", explicaba el entrenador murciano del Valencia CF. Y dicho y hecho. Con Guido, Gayà y Danjuma, que arrastraban molestias también al cien por cien, el técnico ha completado su convocatoria para el choque.
Las bajas siguen siendo numerosas. Óscar Sánchez no podrá contar con César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Sadiq Umar, Dimitri Foulquier y José Copete, además de los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós. Por eso, el técnico ha completado la convocatoria con futbolistas del filial que conoce bien, uno por cada posición específica donde hay lesión. Así, entran Aarón Mayol, Aimar Blázquez y Alejandro Panach.
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Los jugadores se quedarán concentrados en su hotel habitual dónde comerán y descansarán hasta dos horas antes del choque contra la Real Sociedad en Mestalla. (21 horas).
La convocatoria del Valencia CF para la Real Sociedad
Estos son los jugadores que ha citado Óscar Sánchez para el partido contra la Real Sociedad en Mestalla
Porteros: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Kayne Van Oevelen
Defensas: José Luis Gayà, Jesús Vázquez, De Haas, Íker Córdoba, Arnau Martínez y Pablo Maffeo
Centrocampistas: Guido Rodríguez, Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra, Dieng, Ryonosuke Sato, Harvey Elliott, Rioja y Otorbi
Delanteros: Hugo Duro, Arnaut Danjuma, Dani Raba
Del filial: Aarón Mayol, Aimar Blázquez y Alejandro Panach
Se quedan fuera: los lesionados: César Tárrega, Sadiq Umar, José Copete, Foulquier y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós.