David Torres 20 SEP 2026 - 09:09h.

Sólo un gol evitará el peor arranque anotador del Valencia CF en su historia. Danjuma lleva un año de sequía, Hugo Duro, seis sin marcar en Mestalla

Posibles alineaciones de Valencia CF y Real Sociedad en Mestalla para la Jornada 7 de LALIGA EA Sports

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ValenciaEl Valencia CF se juega ante la Real Sociedad mucho más que tres puntos. Mestalla necesita volver a rugir y el equipo de Óscar Sánchez tiene ante sí un reto inédito: marcar por primera vez esta temporada como local y poner fin al peor arranque goleador de la historia del club en casa. Después del triunfo en Vitoria, los valencianistas afrontan el partido con la obligación de cambiar una dinámica que ya pesa.

El Valencia acumula 270 minutos sin marcar en Mestalla, después de los 0-0 ante el Celta y las derrotas frente al Betis (0-1) y el Barcelona (0-5). Nunca había comenzado una Liga con tres partidos consecutivos sin marcar ante su afición. El precedente más cercano se remonta a las temporadas 1997-98, 1972-73 y 1969-70, cuando encadenó como máximo dos encuentros sin ver puerta. La victoria ante el Alavés cambió el ambiente, pero ahora toca demostrarlo en Mestalla.

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Un reto histórico que también es personal: Hugo Duro y Danjuma

Y ahí aparece la otra batalla. El Valencia necesita goles y sus delanteros necesitan goles casi tanto como el equipo. Arnaut Danjuma está a las puertas de cumplir un año sin marcar en Liga. Su último tanto llegó el 27 de septiembre de 2025, precisamente en Mestalla ante el Oviedo. Queda una semana para cumplirse el año

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El neerlandés ha tenido la confianza de Corberán y Óscar Sánchez en este inicio de curso y, pese a su sequía, ha participado en los cuatro encuentros ligueros, tres como titular. Ante el Alavés incluso vio cómo le anulaban un tanto por fuera de juego, pero necesita que la pelota entre.

Y al lado está Hugo Duro, el máximo goleador del Valencia en las tres últimas temporadas. El delantero no marca en LALIGA desde el 17 de mayo, precisamente contra la Real Sociedad, en aquel 3-4 de Anoeta en el que hizo el 1-2. Desde entonces, el gol también se le resiste. Su último tanto en casa fue en marzo, ante el Alavés.

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Mestalla espera. El Valencia busca su primer gol del curso en casa, Danjuma quiere cerrar un año de sequía y Hugo Duro necesita volver a ser el hombre del gol. Tres retos que confluyen el domingo en una misma portería. La Real Sociedad puede convertirse en el escenario donde termine la sequía.