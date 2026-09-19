David Torres Valencia, 19 SEP 2026 - 13:23h.

Podrá repetir convocatoria ante la Real Sociedad

Óscar Sánchez: "Cuando se incendia Mestalla, gana partidos. Somos nosotros los que tenemos que encender esa mecha"

Compartir







El técnico valencianista ha confirmado en sala de prensa que todos los jugadores que viajaron a Vitoria están aptos para enfrentarse a la Real Sociedad, incluido Rioja. El andaluz, que terminó lesionado después de marcar el gol de la victoria ante el Alavés, ha podido completar el entrenamiento y estará a disposición de Óscar. "Estamos todos aptos, los que fuimos a Vitoria. Repetiremos convocatoria, con Rioja también. Rioja ha conseguido hacer el entrenamiento de hoy. Sí que se resintió durante el partido de la situación que tenía, pero las pruebas han visto que no ha ido a peor, que él soporta el dolor y, sobre todo, su capacidad para querer estar, para querer ayudar, nos da el tiempo que consideremos.

Luis Rioja estará disponible ante la Real Sociedad. El extremo del Valencia CF ha conseguido recuperarse a tiempo de las molestias que arrastraba desde Mendizorroza y se suma a las buenas noticias de una enfermería que ha dado un respiro en las últimas horas. Después de que Guido Rodríguez, José Luis Gayà y Arnaut Danjuma se reincorporaran al grupo

PUEDE INTERESARTE Principio de acuerdo con Javier Aguirre para que entrene al Valencia CF

Rioja vuelve a tiempo tras una semana complicada

La presencia de Rioja supone una pequeña sorpresa después de lo sucedido en Mendizorroza. El extremo marcó el 0-1 ante su antiguo equipo y se lesionó en la misma acción, teniendo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas. El propio Rioja explicó que tenía rota la grasa calcánea y calificó la lesión como “jodida”.

Ahora ha conseguido completar el entrenamiento previo al partido y su capacidad para soportar el dolor le permite estar en la convocatoria. Una noticia especialmente importante para un Valencia que necesita efectivos y que afrontará ante la Real Sociedad un partido exigente en Mestalla.

PUEDE INTERESARTE El lamento en voz alta de Arnaut Danjuma: Pide paciencia ante el peor aniversario de su carrera

Una enfermería que empieza a respirar

Las recuperaciones se acumulan. Guido, Gayà, Danjuma y ahora Rioja estarán disponibles, aunque la enfermería todavía mantiene una nómina importante de bajas.

Óscar Sánchez no podrá contar con Tárrega, Sadiq, Foulquier, Copete, Diakhaby y los lesionados de larga duración Sergi Canós y Diego López. El Valencia recupera efectivos justo antes de recibir a la Real. Y Rioja, contra todo pronóstico, también estará en la batalla