David Torres Valencia, 19 SEP 2026 - 13:17h.

"La clave es que los jugadores recuperen la confianza en sí mismo"

Posibles alineaciones de Valencia CF y Real Sociedad en Mestalla para la Jornada 7 de LALIGA EA Sports

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Óscar Sánchez afronta el que será, de momento, su último partido al frente del Valencia CF con la visita de la Real Sociedad a Mestalla. El técnico valencianista ha comparecido en rueda de prensa para analizar un encuentro marcado por la necesidad de mantener la dinámica positiva tras la victoria ante el Alavés, la situación de la plantilla y el futuro inmediato del banquillo. Tras el triunfo en Vitoria que dio aire al equipo, Óscar Sánchez ha repasado sus sensaciones antes de un duelo en el que el Valencia busca estrenarse con gol en Mestalla esta temporada. En ese sentido, el técnico ha contado su experiencia personal cuando venía como visitante (con el Real Valladolid)

"Me gusta poner el ejemplo de cuando yo venía de visitante, cuando venía de jugador. Mestalla, cuando se incendia, es algo extraordinario, gana partidos. Somos nosotros los que tenemos que encender esa mecha. Creo que la gente vuelve a recuperar esa fe, esa ilusión, y somos nosotros, junto con ellos, los que tenemos que llevarnos en volandas. Yo os digo, he venido aquí y cuando hay esa unión entre plantilla y afición, esto ya es muy difícil y el rival lo sufre. Así que es nuestra responsabilidad llegar mañana y que vean un equipo, como he dicho, reconocible, con hambre, con ganas de ganar, y estoy convencido de que Mestalla va a responder como siempre ha hecho", ha dicho Óscar

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El técnico, además, ha comentado las siguientes cuestiones

¿Qué cree que tiene todavía este Valencia que no hemos visto para poder mostrárselo a la afición?

Bueno, la capacidad de mejora tiene que estar presente en todos los equipos y en el Valencia, evidentemente, también. El otro día dieron un paso adelante, se vio una buena versión del equipo tanto a nivel colectivo como individual, pero la intención es que siga mejorando y con esa intención hemos trabajado esta semana.

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¿Algún día le gustaría que le llegara esta oportunidad de entrenar al Valencia y, en caso afirmativo, si cree que dejar un buen sabor de boca en esta interinidad puede jugar a favor de cumplir ese sueño?

Bueno, sobre la primera pregunta, evidentemente cada uno tiene sus ambiciones y todo lo que sea progresar le pasa a todo el mundo en sus trabajos. Evidentemente, creo que todos queremos ir dando pasos hacia adelante. Y sobre el segundo, no estoy pensando mucho en mí ni en lo inmediato. Simplemente pienso en mañana, en el partido contra la Real Sociedad, en mostrar una buena cara, en conseguir dar continuidad a lo que se hizo en Vitoria y en que el valencianismo vea que hay un equipo reconocible y que, entre afición y equipo, se van poniendo unos cimientos para el futuro.

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¿Seguirá utilizando y apostando por jugadores como Mayol?

Bueno, no es una cuestión de valentía, es una cuestión de que está preparado el chico. Lo conozco bien y para ese partido en concreto considerábamos que Mayol nos iba a ayudar, junto con el resto, a ganar ese partido. En un futuro, bueno, yo creo que las cosas no se han de regalar, se ganan en el campo, independientemente de que seas jugador de la primera plantilla o de la Academia. Con él no hemos trabajado nada diferente, simplemente mostrarle que siga con esas ganas de mejorar, con esa humildad que tiene, con esas ganas de ayudar al Valencia, donde le toque estar. Y estoy convencido de que Mayol es lo suficientemente maduro para afrontar esta situación.

En estos días que has podido trabajar el partido de la Real Sociedad, ¿qué podemos esperar a nivel táctico de la mano de Óscar Sánchez?

Bueno, pues realmente hemos seguido insistiendo en esa confianza que tienen que recuperar, que ese partido nos sirva para recuperar esa confianza.

Y luego hemos intentado darle un poco ese toque que intentamos ya darle el día de Vitoria. Cómo siento el fútbol, cómo lo percibo, pues hacerlo extensible con unos pocos más de días, evidentemente, para trabajar y para llevarnos lo mejor preparados al partido contra la Real.