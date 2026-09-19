El lamento en voz alta de Arnaut Danjuma: Pide paciencia ante el peor aniversario de su carrera

Le anularon un gol por fuera de juego milimétrico ante el Alavés; ante la Real, su última oportunidad

Arnaut Danjuma no zanja sobre el césped el debate en el mercado

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Valencia"La paciencia es la clave del alivio", escribía Arnaut Danjuma en sus redes sociales y compartía la acción del fuera de juego milimétrico que le impidió marcar un gran gol en la victoria ante el Deportivo Alavés. El neerlandés fue de los mejores y rozó el tanto, un tanto que, además de haber adelantado a los de Mestalla, habría roto la peor sequía de su carrera. Y es que, si no lo remedia ante la Real Sociedad, Danjuma celebrará un triste aniversario en el parón de secciones.

Protesta por el fuera de juego

Además de su frase, auto pidiéndose paciencia, el delantero compartió el frame del

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Un año de sequía

El delantero del Valencia Arnaut Danjuma acumula casi un año sin ver puerta en Liga y su sequía anotadora supera los 1800 minutos de juego. El atacante de 29 años, nacido en Nigeria y de nacionalidad neerlandesa, marcó por última vez en Liga el pasado 27 de septiembre cuando anotó el tanto de su equipo en la derrota ante el Oviedo por 1-2 en Mestalla. Aquel día falló un penalti, el Valencia CF perdió y ya no levantó cabeza. Es más, este verano incluso forzó para salir, pero se quedó con la promesa de Corberán que tendría minutos si se lo ganaba.

Y es cierto que, sobre el campo, como se vio ante el Deportivo Alavés, su actitud y su intensidad ha mejorado, pero los datos están ahí. O marca en Mestalla este domingo o se pasará un año de sequía. Y es que, desde aquella tarde-noche ante el Oviedo, no ha conseguido batir la meta rival en los 31 partidos disputados: 27 de la temporada y los 6 en los que ha participado en la actual campaña, en los que suma un total de 1.859 minutos. En ellos lleva dos asistencias nada más.

Su situación actual contrasta con el buen arranque goleador que protagonizó el curso pasado al marcar tres goles en los seis primeros partidos de Liga frente al Getafe (3-0), Espanyol (2-2) y Oviedo (1-2).

Un poco menos de tiempo hace que marcó su último gol en la Copa del Rey ya que fue el autor de uno de los cinco tantos que consiguió el Valencia ante el Maracena (0-5) en la primera ronda de la competición (28 de octubre de 2025).