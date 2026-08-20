David Torres Valencia, 20 AGO 2026 - 18:58h.

El jugador pidió ser titular, el entrenador le dijo que eso se gana sobre el campo, ahora debe decidir él

La intrahistoria de Danjuma: Quiere ser protagonista en el césped y en el mercado ya tiene precio

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Arnaut Danjuma se ha empeñado en ser protagonista en el mercado. Como ya ha venido publicando ElDesmarque, en los últimos días, el atacante neerlandés se reunió con Carlos Corberán para saber qué rol iba a tener en el equipo y, poco más o menos, pedirle ser titular. El entrenador de Cheste le explicó que si se queda tendrá protagonismo pero lo de salir de inicio es algo que tiene que ganarse sobre el césped. La respuesta no le convenció y, ante el interés que han suscitado en su país, el PSV está dispuesto a dar un paso más allá y pagar por él.

La pelota está en el tejado de Arnaut Danjuma

Es más, según ha avanzado la cadena SER, el PSV ya le ha comunicado a Arnaut Danjuma que depositará los seis millones de euros que vale su libertad si él quiere salir. (3 serían para el Valencia CF, que lo trajo grati y 3 para el Villarreal, que tiene el 50% de sus derechos federativos).

La pelota, por tanto, está en el tejado de Arnaut Danjuma. El Valencia CF, a través de su entrenador, le ha dejado claro que será importante si se queda pero que nadie puede ser titular por decreto. Eso debe ganárselo en el día a día. Además, según ha podido saber ElDesmarque, el club le ha hecho saber al futbolista que no negociaría su salida. Si paga la cláusula, será libre pero el Valencia CF y Corberán cuentan con él. De ahí que el PSV sepa ya que, o paga los seis millones de euros, o el neerlandés, que ha estado bien en pretemporada pero que estuvo nueve meses sin marcar un gol durante la campaña, no sale.

Obligado a fichar un segundo extremo

Si finalmente se produce el movimiento y el jugador abona su cláusula de rescisión, el Valencia CF se verá obligado a fichar no un extremo, sino dos. Ramazani sigue estando en la recámara como opción siempre que llega cedido, pero la lesión de Diego López y la hipotética mrcha de Danjuma, dejaría cojo al equipo por los costados.