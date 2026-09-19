Carlos Soler vuelve a Mestalla

Es la primera vez que vuelve para enfrentarse al Valencia CF

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ValenciaEl domingo vuelve Carlos Soler a Mestalla para despedirse. Ahí es nada. El centrocampista de la Real Sociedad se reencontrará por primera vez con el estadio en el que creció, debutó con el Valencia CF y terminó convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la cantera. Soler fue uno de los grandes talentos surgidos de Paterna y llegó a convertirse en el dueño del dorsal 10. Pero esta vez será diferente. Lleva meses esperando este día: volver a pisar 'su' Mestalla.

Llegó al Valencia con apenas cinco años y fue quemando etapas en Paterna hasta alcanzar el primer equipo. Su historia es la de un canterano que pasó de jugar como delantero en categorías inferiores a convertirse en centrocampista, capitán y futbolista internacional.

Campeón de Copa y una salida difícil

Con Marcelino alcanzó la cima. Titular en la final de Copa de 2019, después llegó la Champions y el dorsal 10, que heredó tras la salida de Dani Parejo. El Valencia llegó a convertir aquella camiseta en una auténtica noche especial, con Soler como protagonista. Su 'Noche de 10' quedó como uno de los momentos de su etapa como valencianista.

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Después llegó 2022. El proyecto deportivo se debilitó y Soler decidió marcharse al PSG. Fueron 18 millones de euros por un jugador formado desde niño en Paterna. Una salida que una parte de Mestalla no entendió y que provocó críticas hacia uno de sus referentes.

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Han pasado cuatro años. El propio Soler ha reconocido que entiende aquel enfado, pero también que nunca dejó de sentirse valencianista. Ahora regresa con otra camiseta y con una historia pendiente de cerrar, tal y como recordaba hace unos meses en Noticias de Guipuzkoa: "Yo tenía la ambición de progresar, el club estaba en esa posición, no crecía, se mantenía en mitad de la tabla, situaciones feas que ocurrían, y yo decidí salir. Y eso no quita que yo no sienta el Valencia. Ya está, no hay más. Simplemente, yo claro que quiero que gane siempre el Valencia, quiero que esté lo más arriba posible, soy fanático y me veo todos los partidos... ".

Soler ya tenía este día marcado en rojo

No es una sorpresa. En abril, Soler ya hablaba de este partido como una fecha especial. Sabía que la temporada 2026-27 sería la última de Mestalla y confesaba que le hacía ilusión poder despedirse del estadio jugando allí contra el Valencia. Soler ya esperaba entonces este reencuentro con Mestalla. Lo hizo en una entrevista concedida a Noticias de Gipuzkoa, en la que el futbolista valenciano se sinceraba. El centrocampista aguardaba por una fecha que se antoja muy especial para él.

El domingo, por fin, llegará ese momento. Carlos Soler vuelve a Mestalla. Y vuelve a 'su' Mestalla. El centrocampista, que ya se enfrentó al Valencia en la temporada pasada, quiere despedirse de Mestalla en esta y aguarda, con mucho respeto, el día: "No temo ese momento. Me genera un poco de respeto, pero también muchos sentimientos. Si Dios quiere, y el año que viene puedo jugar allí contra ellos, será el último año de Mestalla y me hace ilusión. Será un día súper especial", decía.

Vuelve con Guedes, bien acompañado

Y Soler no volverá solo. Mestalla también recibirá de nuevo a Gonçalo Guedes, otro de los grandes ídolos recientes de la afición valencianista y uno de los protagonistas de aquella generación que conquistó la Copa del Rey en 2019. El portugués ya sabe lo que significa regresar al estadio con otra camiseta: en 2025 fue recibido con una gran ovación cuando volvió por primera vez como jugador de la Real Sociedad. Ahora, un año después, volverá acompañado por Soler en un reencuentro doble que llevaba tiempo esperando el valencianismo. Los dos se han convertido en referentes de la Real y en dos futbolistas que la afición che todavía recuerda especialmente.