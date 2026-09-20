David Torres 20 SEP 2026 - 22:38h.

En su debut en Mestalla marcó un golazo

Aarón Mayol: "¿Pogba? Ahora mismo ni comparaciones ni nada"

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ValenciaAarón Mayol ya tiene en su revólver la muesca su primer gol con el Valencia CF y lo ha conseguido en su primera aparición en Mestalla. El canterano, que apenas unos días atrás debutó con el primer equipo en Vitoria, volvió a ser protagonista ante la Real Sociedad. Esta vez no como debutante, sino como goleador. Y con un tanto que además permitió al Valencia igualar momentáneamente el partido.

El gol llegó en el minuto 57. Mayol recibió el balón, se perfiló y sacó un gran disparo con la derecha desde la frontal del área que se coló por la escuadra derecha. Un auténtico golazo para poner el 1-1 en el marcador. El balón venía rechazado por Hugo Duro, que peleó el centro y permitió que el esférico llegara al canterano para que este colocara el balón donde no podía llegar el portero de la Real Sociedad. El tanto establecía el 1-1 momentáneo en el marcador. Un golazo. Mayol enloquecía.

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Primer gol en Mestalla desde mayo

El tanto rompe además una sequía especialmente llamativa. El Valencia llegaba a este encuentro sin haber marcado todavía en Mestalla en sus anteriores partidos de Liga y el estadio atravesaba una sequía histórica de goles. Fue un canterano, recién llegado al primer equipo, quien encontró la solución y puso fin a la sequía 322 minutos después del último tanto.

El Valencia nunca había comenzado una Liga con tres partidos consecutivos sin marcar ante su afición. El precedente más cercano se remonta a las temporadas 1997-98, 1972-73 y 1969-70, cuando encadenó como máximo dos encuentros sin ver puerta. La victoria ante el Alavés cambió el ambiente, pero ahora toca demostrarlo en Mestalla.

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De debutante a protagonista

Mayol está viviendo la semana de su vida. Primero llegó su esperado debut con el Valencia CF y después comenzaron los elogios a un futbolista que sorprendió desde sus primeros minutos.

Incluso aparecieron las comparaciones con Paul Pogba, aunque el propio Mayol se encargó de poner los pies en el suelo. Ahora ha dado otro paso: primer partido en Mestalla, primer gol con el Valencia y un tanto histórico para romper una sequía que pesaba sobre el equipo.

De debutante a protagonista en apenas una semana. Mayol, qué bueno que viniste.