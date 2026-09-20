El uno por uno y las notas del Valencia CF ante la Real Sociedad: Mayol, Otorbi y Aimar Blázquez, los mejores

David Torres 20 SEP 2026 - 22:56h.

Los canteranos dieron la cara

Así fue el golazo de Aarón Mayol que rompe una sequía histórica en Mestalla

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ValenciaEl Valencia CF perdió en el partido correspondiente a la jornada 7 de LALIGA EA Sports ante la Real Sociedad por 2-3 en un partido en el que mereció mejor suerte y en el que los canteranos fueron los mejores y los que más ímpetu pusieron en el campo.

En ElDesmarque le ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador.

Stole Dimitrievski [6]: Nada pudo hacer en el gol de Sucic. Se equivocó en un par de saque propiciando varias contras de la RealSociedad. Salvó el segundo gol en el 43 haciendo una parada increíble a Oyarzabal.

Gayà [5]: Al capitán se le va más suelto. Amarilla en su primera entrada.

De Haas [7]: Amonestado a las primeras de cambio por llevarse a un rival cuando replegaba. Empezó muy bien pero se fue diluyendo como todo el equipo. En defensa salvó un gol en el 53. Hizo un buen partido.

Pepelu [5]: Sigue sacrificándose por el equipo jugando de central.

Maffeo [5]: Mejor en defensa que en ataque.

Aarón Mayol [9]: Como todo el equipo repitió titularidad y cumplió su sueño de debutar en Mestalla. Este chaval ha llegado para quedarse. Las pelea todas, recupera, no le pesa la presión. Mantuvo el tipo cuando peor estaba el equipo. Y todo ello con 18 años. Marcó un gran gol y dio una asistencia. Fue el mejor.

Guido Rodríguez [4]: El argentino se encantó en un par de entregas que, por desgracia, empiezan a ser habituales, generando peligro en el área propia.

Ugrinic [1]: Lento, impreciso, poco incisivo. Estuvo horroroso. Óscar Sánchez lo sentó en el descanso.

Javi Guerra [5]: El de Gilet puso la clase en cada acción, pero no se puede depender sólo de su magia. Marcó un gol anulado por estar mal sacado. Provocó un penalti tonto que puso en ventaja a la Real.

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Danjuma [6]: El mejor en ataque del Valencia CF. Diferente a la hora de crear peligro, aunque sus centros no encontraron rematador. Fue el único que lo intentó hasta el descanso.

Hugo Duro [5]: Siempre se deja la piel en defensa, pero hoy quizá un poco más. El gol de Mayol llega tras una lucha suya.

También jugaron:

David Otorbi [8]: Salió por Filip Ugrinic en el minuto 45. Le puso velocidad por la banda e intensidad al equipo. Hizo un partidazo y se echó al equipo a las espaldas.

Harvey Elliott [4]: Salió por Guido Rodríguez en el minuto 68.

Jesús Vázquez [5]: Salió por Gayà en el minuto 81. Cumplió.

Aimar Blázquez [9]: Salió por Hugo Duro en el minuto 81. Gol en su primer balón ¿Quién da más? Además pudo marcar el 3-3. Una lástima.

Rioja [sc]: Salió por Danujuma en el minuto 87. nada destacable

El entrenador:

Óscar Sánchez [7]: De inicio en su debut en Mestalla repitió el once titular de la semana pasada. Al descanso, viendo que el equipo no funcionaba y que Ugrinic estaba horroroso, lo sentó y sacó a Otorbi.

Ya con el empate puso una marcha más y sacó a Elliott por Guido Rodríguez. El 1-2 le obligó a cambiar de nuevo y sacó a Jesús Vázquez y a Aimar Blázquez, el canterano número 127 que debuta con el Valencia CF desde que existe la Academia.. Valiente.