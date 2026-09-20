David Torres Valencia, 20 SEP 2026 - 23:24h.

Primer y último partido de Óscar Sánchez en Mestalla

El primer gesto de Braulio en Mestalla que demuestra que ha vuelto un hombre de fútbol

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El Valencia CF perdió y Javier Aguirre tendrá mucho trabajo por delante para sacar al equipo del pozo de la clasificación en el que se encuentra. Ante la Real Sociedad, el equipo alternó minutos de buen juego, con otros en los que da muchas facilidades en ataque y en los que acaba pagando su debilidad defensiva, su físico corto, y su escasez de ideas en ataque. Óscar Sánchez ha cumplido, ha sacado a dos canteranos a la élite y su equipo ha tenido identidad, pero no basta. Sucic adelantó a la Real; Mayol empató con un golazo por la escuadra. Un penalti tonto de Guerra puso a la Real por delante (Gol de Soler, que no lo celebró). Empató Aimar tras la salida de Otorbi y merced a un gran centro de Mayol y, al final, Barrene, libre de marca, hizo el 2-3 definitivo con un escuadrazo. Si Aguirre lo ha visto, ya sabe lo que tiene que cambiar y lo que no.

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De inicio, todo sonaba especial. Aguirre ya estaba fichado; Braulio Vázquez se estrenaba con un gesto "muy de fútbol" en Mestalla, y Óscar Sánchez repetía once titular (algo inédito) en su primer y último partido en Mestalla (de momento). Carlos Soler y Guedes vestían de rojo y querían marcar en la portería del Valenci CF. Había ilusión y ambiente casi festivo en Mestalla y eso, normalmente, es sinónimo de desastre.

Dicho y hecho. Sucic, con un golazo por la escuadra, enfrió los ánimos del respetable en el 25. Se habían acercado los vascos en varias ocasiones, tambiién los de Mestalla, que incluso marcaron un gol de Javi Guerra, anulado por el colegiado, por estar mal sacado.

El tanto realista sumió al Valencia CF en un pozo profundo del que apenas salía. Andando, sin ideas, a merced de su rival, recordó al peor equipo de Corberán y, si no llega a ser por Stole Dimitrievski, mal con el pie, bien bajo palos, se habría ido al descanso con algún gol más en contra.

Gracias Óscar: Otorbi, Aarón y Aimar Blázquez, su sello

La cosa, el problema de este Valencia CF no está en el banquillo, o al menos no está solo en el banquillo. Corberán tenía culpa, claro, pero no toda. Su sustituto interino, Óscar Sánchez, se va dejando la sensación de que puede ser entrenador de élite y que no se casa con nadie. Apostó de nuevo por Mayol (no desentonó) y al descanso, viendo que Ugrinic había sido un desastre, lo sentó y sacó a David Otorbi. El equipo mejoró algo, pero no lo suficiente y, al estirarse, el aspecto físico (otro de los que tendrá que trabajar Aguirre). Por fortuna, el técnico del filial ha sacado petróleo de la cantera y Aarón Mayol, su gran descubrimiento, puso el 1-1 en el 57. Primer gol en Mestalla desde mayo.

Por desgracia para los intereses valencianistas, en el 74, Javi Guerra hizo un penalti absurdo y Carlos Soler, que no lo celebró, no perdonó y Óscar Sánchez le dio un nuevo giro a la situación. Dio entrada a Aimar Blázquez, que en la primera que tocó en su primer partido en la élite, la metió. El gol subió al marcador con incertidumbre porque lo revisó el VAR.

Parecía que el Valencia CF podía sacar algo positivo, pero la realidad es que es un bloque débil y, en el 91, Barrene recibió libre en el área y la clavó por la escuadra. Inapelable. El Valencia CF de los canteranos sí que quiere y Aguirre ya sabe con quién puede contar y con quién no.

Al final la afición del Valencia CF ovacionó al equipo; premiándole el esfuerzo, que a todas luces fue insuficiente.