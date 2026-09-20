David Torres 20 SEP 2026 - 23:16h.

Quién es Aimar Blázquez, el remedio de Corberán ante la falta de fichajes y la baja de Sadiq

Se lo dedicó a Óscar Sánchez

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ValenciaAimar Blázquez ya forma parte de la historia del Valencia CF. El canterano ha debutado este domingo con el primer equipo ante la Real Sociedad y lo ha hecho de la mejor manera posible: marcando en la primera jugada que ha tocado. El tanto, que inicialmente había sido anulado por fuera de juego, finalmente subió al marcador y convirtió su estreno en una noche inolvidable, menos por el resultado.

El joven futbolista saltó al césped de Mestalla y prácticamente en su primera intervención encontró la red. Un debut soñado y un gol que terminó siendo válido después de la revisión de la acción. Blázquez aprovechó su oportunidad, un buen centro de Aarón Mayol desde la derecha, y se presentó ante la afición con un tanto que ya forma parte de su historia con el Valencia.

Debut, gol y un lugar en la historia

El delantero, que ya había llamado la atención de Carlos Corberán durante la pretemporada, se convierte así en el canterano número 127 que debuta con el Valencia CF. Un listado histórico en el que aparecen nombres como Albelda, David Silva, Gayà o Ferran Torres. La lista de canteranos que han debutado con el primer equipo tiene desde este domingo un nuevo integrante.

Blázquez había entrado en los planes de Óscar Sánchez para el partido ante la Real Sociedad y recibió la oportunidad de estrenarse con el primer equipo. El técnico interino sigue apostando por la cantera en un momento marcado por las bajas y el cambio de entrenador. Desde la lesión de Sadiq, aún con Corberán, el delantero ha venido entrando en las convocatorias pero, hasta la fecha, no había debutado.

Y Aimar, en cuanto pudo, respondió de la manera más contundente. Primera intervención, primer gol y primer capítulo en la historia del Valencia CF. Una aparición que difícilmente podía imaginar mejor el joven futbolista. Después de que el árbitro revisara la jugada y confirmara la validez del tanto, Mestalla pudo celebrar definitivamente su estreno. El canterano 127 ya tiene su primer gol con el Valencia CF. Y lo consiguió en la primera que tocó. Por desgracia, no sirvió para sumar.

Estos son los 127 Canteranos que han debutado ya con el Valencia CF desde que se inauguró la Ciudad Deportiva de Paterna

Estos son todos los canteranos que han debutado con el Valencia CF desde que en 1992 se inauguró la cantera

1. Juan Sánchez — 25/10/92

2. José Manuel Tárrega — 14/4/93

3. Gaizka Mendieta — 13/6/93

4. Fran Figueroa — 20/6/93

5. Aquilino Etxarri — 3/10/93

6. Matías Rubio — 23/10/93

7. Alberto Benito — 23/1/94

8. Diego Ribera — 13/2/94

9. Roberto García — 20/3/94

10. Javi Navarro — 6/4/94

11. Ricardo Botella — 4/1/95

12. Raúl Ibáñez — 9/4/95

13. Quique Medina — 18/6/95

14. Jorge Bartual — 24/1/96

15. Raúl Martínez — 9/3/96

16. Fco. Javier Farinós — 8/12/96

17. Rubén Navarro — 15/6/97

18. Luis López — 21/6/97

19. Miguel Ángel Angulo — 8/9/97

20. Miguel Ángel Soria — 12/11/97

21. David Albelda — 15/3/98

22. Curro Torres — 25/7/98

23. Jandro Castro — 20/1/99

24. Andrés Palop — 21/9/99

25. Líbero Parri — 25/10/00

26. Roberto Amarilla — 21/11/00

27. David Navarro — 19/9/01

28. Javi Garrido — 4/10/01

29. Borja Criado — 6/11/02

30. Miguel Albiol — 12/11/02

31. David Sánchez — 12/11/02

32. Ximo Enguix — 14/12/02

33. Jean Dorothée — 23/2/03

34. Jaime Gavilán — 19/4/03

35. César Soriano — 21/6/03

36. Pablo Redondo — 21/6/03

37. Raúl Albiol — 24/9/03

38. Xisco Muñoz — 15/10/03

39. David Rangel — 14/5/04

40. Juanlu Hens — 23/1/05

41. Rafael Santacruz — 10/4/05

42. Miguel Pallardó — 15/5/05

43. Manuel Ruz — 15/5/05

44. Pedro López — 23/7/05

45. Pablo Hernández — 16/5/06

46. David Silva — 9/8/06

47. Aarón Ñíguez — 25/10/06

48. David Cerra — 5/11/06

49. David Córcoles — 5/12/06

50. Nacho Insa — 5/12/06

51. Vicente Romero — 5/12/06

52. Javi Guerra — 11/2/07

53. Ángel Montoro — 31/10/07

54. David Lombán — 15/12/07

55. Vicente Guaita — 2/10/08

56. Míchel Herrero — 29/10/08

57. Ximo Navarro — 29/10/08

58. Arturo Navarro — 12/11/08

59. Jaume Costa — 4/12/08

60. Miku Fedor — 27/8/09

61. Daniel Olcina — 27/8/09

62. Jordi Alba — 13/9/09

63. Joel Johnson — 8/3/10

64. Manuel Lillo — 21/3/10

65. Isco Alarcón — 11/11/10

66. Iván Rubio — 11/11/10

67. Paco Alcácer — 11/11/10

68. Juan Bernat — 27/8/11

69. Carlos Delgado — 2/10/12

70. José Luis Gayà — 30/10/12

71. Salva Ruiz — 28/11/12

72. Fede Cartabia — 17/8/13

73. Cristian Portu — 27/2/14

74. Carles Gil — 29/8/14

75. Robert Ibáñez — 29/8/14

76. Carlos Tropi — 20/3/15

77. Jaume Doménech — 12/9/15

78. Rafa Mir — 24/11/15

79. Ibrahim Diallo — 2/12/15

80. Wilfred Zahibo — 16/12/15

81. Fran Villalba — 16/12/15

82. Ibán Salvador — 10/2/16

83. Toni Lato — 25/2/16

84. Sito Pascual — 13/5/16

85. Carlos Soler — 10/12/16

86. Javi Jiménez — 3/1/17

87. Nacho Gil — 25/2/17

88. Nacho Vidal — 18/8/17

89. Ferran Torres — 30/11/17

90. Kang In — 30/10/18

91. Álex Blanco — 30/10/18

92. Uros Racic — 4/12/18

93. Vicente Esquerdo — 30/11/19

94. Hugo Guillamón — 22/2/20

95. Adrián Guerrero — 4/7/20

96. Yunus Musah — 13/9/20

97. Koba Koindredi — 16/12/20

98. Cristian Rivero — 16/12/20

99. Guillem Molina — 16/12/20

100. Jesús Vázquez — 16/12/20

101. Kevin Sibille — 7/1/21

102. César Tárrega — 2/12/21

103. Rubén Iranzo — 20/12/21

104. Cristian Mosquera — 16/1/22

105. Javi Guerra — 16/1/22

106. Jesús Santiago Yellu — 19/4/22

107. Mario Domínguez — 14/5/22

108. Fran Pérez — 29/8/22

109. Diego López — 29/8/22

110. Alberto Marí — 23/4/23

111. Pablo Gozálbez — 11/8/23

112. Hugo González — 18/8/23

113. Yarek Gasiorowski — 7/10/23

114. Marco Camus — 5/12/23

115. Ali Fadal — 5/12/23

116. David Otorbi — 7/1/24

117. Martín Tejón — 17/8/24

118. Ro Abajas — 21/10/24

119. Isma Santana — 26/11/24

120. Iker Córdoba — 26/11/24

121. Warren Madrigal — 26/11/24

122. Pablo López — 14/1/25

123. Alejandro Panach — 28/10/25

124. Lucas Núñez — 28/10/25

125. Marc Jurado — 28/10/25

126. Aarón Mayol — 15/09/26

127. Aimar Blázquez — 20/09/26