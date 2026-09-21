Aimar Blázquez, las lágrimas valencianistas del niño que se hizo hombre en Mestalla

David Torres 21 SEP 2026 - 10:26h.

En el primer balón que tocó, el 2-2 subió al marcador

Aimar Blázquez hace historia: el canterano 127 debuta marcando en la primera que toca

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ValenciaAimar Blázquez (19/03/2006) debutó oficialmente con el Valencia CF. El futbolista de la Academia VCF disputó once minutos y marcó un gol en el partido de la jornada 7 de LALIGA EA SPORTS 26-27 ante la Real Sociedad. De esta manera, en la noche de este domingo, 20 de septiembre de 2026, Aimar Blázquez se convertía en el jugador número 127 que, tras jugar al menos en el VCF Mestalla, debuta con el primer equipo desde la inauguración oficial de la Ciutat Esportiva de Paterna en 1992.

Un gol con incertidumbre y "ayuda" en propia puerta

Su debut es histórico, en el primer balón que tocó propició el gol que empataba la contienda en el minuto 84. Fue un buen centro de Aarón Mayol desde la derecha que Aimar, junto a Beitia de la Real Sociedad, metió en la portería de Remiro. Fue un gol con incertidumbre, porque el VAR lo revisó y dictaminó que no era fuera de juego porque lo único que tenía adelantado el brazo. Además, para que no faltara nada en el acta del partido, el colegiado se lo da al futbolista de la Real; por lo que nunca podría haber sido anulado por fuera de juego.

Las lágrimas de Aimar Blázquez

Y todo y que en el acta el colegiado le dio el gol a Beitia en propia puerta, eso no le evitó la alegría, la emoción y los lloos de alegría al finalizar el partido cuando se acercó a la zona donde estaba su padre, su madre, su hermano, sus amigos y demás familia. Eran lágrimas de alegría y emoción valencianista ya que, aunque Aimar y su familia son de Madrid, llevan un lustro en Valencia. No en vano, el delantero madrileño llegó a la Academia VCF en la temporada 2021-22 cuando tenía quince años y siguió como hasta este momento, haciendo goles y se ha hecho un hombre entre Paterna y Mestalla.

Además, para que nada faltara y la emoción estuviera a flor de piel, el Valencia CF, pese al gol de Aimar Blázquez, acabó perdiendo el partido al recibir un tercer gol de Barrene ya con el tiempo reglamentario cumplido.