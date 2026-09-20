Óscar Sánchez ejerce de portavoz de Javier Aguirre: “Si se lo ganan, tendrán oportunidades”

David Torres 20 SEP 2026 - 23:40h.

"Hay que mejorar, no sólo la defensa, y eso debe ser el punto de partida"

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ValenciaÓscar Sánchez se sentó este domingo por última vez en el banquillo de Mestalla como entrenador interino del Valencia CF. El técnico del filial asumió las riendas del primer equipo tras la destitución de Carlos Corberán y dirigió al equipo en la victoria ante el Alavés que puso fin a la mala racha. Ante la Real Sociedad afrontó su último partido al frente del Valencia, ya que el club ha alcanzado un principio de acuerdo con Javier Aguirre para hacerse cargo del banquillo.

La llegada del mexicano abre una nueva etapa mientras Óscar Sánchez cierra una interinidad de dos partidos al frente del primer equipo. El cambio en el banquillo y la llegada de Javier Aguirre se produce después de una semana en la que el Valencia también ha estrenado director deportivo con el regreso de Braulio Vázquez. Tras el encuentro ante la Real Sociedad, Óscar Sánchez compareció en rueda de prensa para analizar su último partido y su experiencia al frente del primer equipo.

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Además, el técnico comentó las siguientes cuestiones:

Al final del partido el público ha ovacionado al equipo. El equipo ha competido y esa es una diferencia importante respecto a lo que se estaba viendo en las últimas jornadas.

Nos vamos bastante tristes. Creo que la afición del Valencia sabe lo que quiere y los jugadores también saben lo que quiere esta afición. Creo que el equipo ha tenido alma hasta el final, lo ha intentado en todo momento. El partido ha pasado por muchas fases, pero creo que el equipo ha demostrado que está vivo, que tiene ganas de revertir la situación. Hay que agradecer a Mestalla su apoyo durante todo el partido, porque creo que ha sido espectacular.

¿Qué te ha parecido la aparición de Mayol el otro día y hoy la de Aimar Blázquez, que además ha marcado, y también la de Otorbi? ¿Qué supone esta apuesta por la cantera en estos dos partidos?

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El Valencia históricamente es un club de Academia. No solo por los jugadores que tenemos en el primer equipo, sino también por los jugadores que están en el fútbol profesional. Y así debe seguir siendo. Han demostrado que están preparados para ayudar cuando se les necesite. Hay que felicitarlos a los dos, a pesar de la tristeza por el resultado.

¿Cómo te gustaría que la afición te recordara como entrenador hasta la próxima vez que te sientes en el banquillo de Mestalla?

Realmente no estoy pensando mucho en mí. Estoy ahora mismo en una situación en la que estoy bastante triste por no haberle podido brindar a la gente esa victoria que tanto queríamos. Por lo tanto, no estoy pensando en una valoración sobre mí.

¿Crees que la defensa es uno de los aspectos donde más se debe poner el foco?

No tanto en la línea defensiva. Creo que, en general, hay que mejorar. La mejora tiene que estar siempre presente, ganes o no ganes, y debe ser un punto de partida para esta plantilla. Tener siempre esas ganas de ganar, esas ganas de mejorar, es lo que les va a hacer conseguir resultados en el futuro, porque es una buena plantilla.

¿Qué lectura haces del partido? ¿Qué estabas buscando con esos cambios?

Sobre el partido, creo que en la primera parte hemos tenido muchas pérdidas. Eso es lo que ha condicionado que la Real pudiera correr y generar situaciones de peligro. Estábamos muy largos en distancia cuando teníamos el balón. En la segunda parte hemos intentado, con Otorbi, buscar más profundidad también por esa banda. Nos estaba faltando un poco atacar los espacios y sabemos que Otorbi nos puede dar eso.

El equipo lo ha entendido bien, lo hemos encontrado mucho y, en ese sentido, creo que cuando estábamos 1-1 hemos tenido varias ocasiones para meter el 2-1. La pena ha sido ese penalti que ha hecho que la Real volviera a ponerse por delante.

Aun así, el equipo creo que ha mostrado personalidad, alma y ganas de ir a empatar el partido cuando estábamos por debajo y, anteriormente, con el empate, ganas de ir a ganarlo. Eso es lo que se le tiene que pedir a los jugadores.

Insisto en los canteranos. Ahora, con el mercado cerrado, ¿el entrenador que venga tiene que tener la obligación de contar con estos jugadores y de que sean importantes en la primera plantilla?

Hablo por mí. Para mí son igual de importantes los jugadores del primer equipo que los jugadores de la Academia. Y si se lo ganan, tendrán oportunidades.