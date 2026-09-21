David Torres 21 SEP 2026 - 09:20h.

Quiso tirar el penalti que ponía por delante a la Real y la afición lo criticó

Aguirre tiene trabajo para rato en el Valencia CF, pero la cantera ya le ha enseñado el camino (2-3)

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ValenciaMediada la segunda parte de la derrota del Valencia contra la Real Sociedad en Mestalla, Javi Guerra cometió un penalti algo infantil que, la postre sirvió al equipo visitante para ponerse por delante en el marcador cuando poco antes el Valencia CF había igualado la contienda. Era cuando mejor estaban jugando los de Óscar Sánchez.

Era el minuto 74 y en las filas de los realistas había un jugador para el que el partido iba a ser especial: Carlos Soler. Criado en la casa, valencianista hasta la médula y siempre defensor del murciélago. El centrocampista, para sorpresa de todos y como Oyarzabal ya no estaba en el campo, optó por tirar el penalti que dejaría tocado al Valencia. Carlos no falló. Dimitrievski casi se lo para, pero el gol subió al marcador. La afición estaba en shock viendo cómo la Real se ponía por delante y su antiguo ídolo se convertía en verdugo.

Sólo antes que él dos futbolistas habían marcado en circunstancias similares, tal y como recuerda MisterChip: Penev con el Compostela y Mendieta con el Barça.

Carlos Soler no lo celebró levantó las manos al aire y pidió perdón a Mestalla

Sin embargo, como se pudo comprobar también después en redes sociales, Mestalla ni entendía ni aceptaba las disculpas. Una cosa es pedir perdón por marcar un gol durante el juego, entiende la mayoría de aficionados, y otra cosa bien distinta, coger el balón, tirar un penalti y después pedir perdón. Las reacciones en redes sociales han sido de crítica e incomprensión hacia la acción. El Aficionado de Mestalla es sabio y entiende la rivalidad, pero no que el futbolista decidiera lanzar el penalti. "Se lo podía haber dejado a otros", "Mejor que no lo hubiera tirado", "Ha acabado para mí", son algunas de las frases más delicadas que le dedican.

Soler: “El VCF ahora se ha rodeado de gente de fútbol, seguro que le va a ir bien”

Al final del encuentro, Soler atendía a Radio Marca en zona mixta y explicaba “Mestalla es un estadio mítico. Pero el club tiene que avanzar. Marcharse al nuevo estadio les vendrá bien”. Además, Soler aseguró que “el VCF ahora se ha rodeado de gente de fútbol, seguro que le va a ir bien”