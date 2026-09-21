David Torres 21 SEP 2026 - 07:37h.

"Les pedimos a la afición que sigan a nuestro lado, aunque es ser egoístas y no estamos para exigir"

Aguirre tiene trabajo para rato en el Valencia CF, pero la cantera ya le ha enseñado el camino (2-3)

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ValenciaHugo Duro volvió a dejar claro que el vestuario del Valencia CF está tocado tras una derrota especialmente dolorosa ante la Real Sociedad. El delantero, que volvió a pelear cada balón y a liderar el esfuerzo ofensivo del equipo pero sin brillo y sin éxito, lamentó que el trabajo no tuviera premio y resumió el sentir del grupo: “Estamos jodidos”.

El atacante valencianista agradeció además el apoyo de Mestalla y lanzó un mensaje a la afición en un momento delicado para el equipo. “Les pedimos que sigan a nuestro lado”, aseguró Hugo Duro, que también dejó claro que el vestuario, con independencia de quién ocupe el banquillo, está dispuesto a trabajar para “levantar al Valencia”.

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¿Duele especialmente perder un partido así?

Duele mucho. Creo que el equipo ha estado bien. Hemos hecho un esfuerzo increíble. Hemos tenido muchas ocasiones. Nos ha faltado hacer gol y, sobre todo, que nos han cogido en un par de transiciones por fallos nuestros que no debemos tener. Es una pena. De diez así pierdes uno y nos ha tocado perder. Pero, hay que seguir en esta línea todos.

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¿Qué le ha faltado al equipo para conseguir la victoria?

Hemos hecho buenas llegadas, pero nos ha faltado gol.

¿Qué mensaje le mandáis a la afición después de su apoyo durante el partido?

Le damos las gracias a la afición por su apoyo, que lo necesitamos.

¿Cómo está ahora mismo el vestuario después de este arranque de temporada?

Estamos jodidos, la verdad, porque no ha sido un arranque bueno. Hoy te lo dejas todo en el campo y, cuando parecía que íbamos a ganar, pues te dan este palo.

¿Qué les pedís a los aficionados de cara a lo que viene?

Les pedimos que sigan a nuestro lado, aunque somos egoístas, porque no estamos para exigir. El vestuario les agradece que estén ahí y necesita que estén ahí.

Con el cambio de entrenador, ¿qué puede esperar la afición del equipo?

Esté quien esté, vamos a trabajar, porque aquí estamos todos para levantar al Valencia.

“No queda otra. A currar. Estaremos encantados del que esté, tanto si está Óscar como si viene el que sea. Vamos a trabajar porqué aquí estamos para levantar al Valencia CF que es nuestro deber. Tocan dos semanas de trabajo duro y estaremos con ganas de jugar en el Sardinero, que vamos a ir a por los tres puntos”.