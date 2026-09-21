Joaquín Anduro 21 SEP 2026 - 00:03h.

Matarazzo reconoce el sufrimiento de la Real en Mestalla

El uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Valencia en Mestalla con dos sobresalientes y tres suspensos

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La Real Sociedad ha conseguido un triunfo fundamental justo antes del parón de selecciones al vencer por 2-3 al Valencia en Mestalla en un encuentro en el que Pellegrino Matarazzo apostó de nuevo por Luken Beitia y Job Ochieng como titulares. Los dos jugadores procedentes del Sanse brillaron ante el conjunto che y el técnico estadounidense les elogió reconociendo que no sólo "han llamado a la puerta", sino que "han entrado".

Pellegrino Matarazzo, tras el Valencia-Real Sociedad

En sala de prensa, el neoyorquino respondía así a la pregunta de si "pedían paso" y "llamaban a la puerta" en su traducción: "Bueno, no están simplemente llamando a la puerta, están jugando. Así que han hecho más que simplemente llamar a esa puerta, han entrado. Luken está jugando y lo está haciendo a bue nivel. Estoy muy contento con él. No solo es bueno defensivamente y con estabilidad en los ajustes tácticos, sino que también es muy seguro con la posesión".

"Y Job tiene una cualidad que necesitamos. Es rápido, es físico y ha demostrado que también puede marcar goles. Es un perfil muy interesante para nosotros. Lo vimos desde el primer partido que fuimos a verle en el Sanse, que podía ser muy importante para nosotros, y ahora lo está demostrando", declaró Pellegrino Matarazzo sobre Luken Beitia y Job Ochieng.

En cuanto al partido, el entrenador del cuadro donostiarra reconoció el sufrimiento hasta ganar en los minutos finales: "No podemos hablar de suerte, porque merecíamos los tres puntos hoy, pero hemos tenido que sufrir mucho más de lo necesario. No hemos sido precisos en la definición, en buenas situaciones en ataque, no llegaba el pase final… Los chicos van por buen camino, pero tenemos que mejorar".

“Tenemos tres semanas para individualizar entrenamientos, trabajo, contenido y volveremos más fuertes”, finalizó Matarazzo antes de afrontar este largo parón de selecciones con dos fines de semana sin jugar partido oficial para la Real Sociedad.