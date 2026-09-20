Joaquín Anduro 20 SEP 2026 - 22:58h.

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

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La Real Sociedad se llevó el triunfo por 2-3 en su visita al Valencia en Mestalla en un partido que fue un carrusel de emociones para los de Pellegrino Matarazzo. Luka Sucic adelantó al conjunto vasco en un golazo tras taconazo de Ochieng, Mayol empató y Carlos Soler marcó de penalti en su vuelta a casa pero el marcador aún se movería más. Luken Beitia, que estaba realizando un partidazo, marcó en su propia portería y Ander Barrenetxea, tras asistencia genial de Soler, puso el definitivo 2-3.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto txuri urdin en la jornada 7 de LALIGA EA Sports.

Álex Remiro [6]: El meta encajó dos goles aunque tampoco se le puede señalar mucho por ellos, sobre todo el segundo, tras haber realizado varias paradas antes del 2-2 y haber sacado una mano clave a Aimar Blázquez en el descuento.

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Jon Mikel Aramburu [7]: El 0-1 salió de una de sus internadas por la banda derecha y el 2-3 de su colaboración en el córner ensayado en un partido en el que, eso sí, tuvo que sufrir con Danjuma por su costado y no siempre fue capaz de controlar al neerlandés.

Luken Beitia [7]: Un muro en defensa en un partido en el que, hasta su gol en propia con mala suerte, estaba brillando con varias acciones y una salvada clave a un tiro de Javi Guerra que estaba cerca de colarse. Incluso dispuso de una doble ocasión que sacó Dimitrievski en el arranque.

Jon Martín [7]: Un seguro de vida a la hora de despejar cualquier balón que intentaba colgar el Valencia y providencial para evitar un gol de Hugo Duro. Dispuso de un cabezazo solo completamente solo para haber ampliado la ventaja momentánea.

Sergio Gómez [7]: Fue un peligro a balón parado, desde donde generó varias ocasiones de peligro que no aprovecharon sus compañeros. En defensa estuvo correcto en la primera parte pero sufrió con Otorbi en la segunda hasta su cambio.

Jon Gorrotxategi [7]: Fue importante a la hora de sacar la pelota jugada desde atrás cuando Soler no lograba entrar en juego y, en defensa, permitió que la línea de medios estuviera cerca de la de la defensa. Ha regresado bien en su vuelta a la titularidad.

Carlos Soler [8]: Volvía a casa el valenciano y no siempre supo hacerse con el control del partido, además de que dejó espacio a Mayol en la jugada del empate pero se desquitó marcando el penalti del 1-2 tras el que pidió perdón a Mestalla y con una genial asistencia a Barrene en el tercero txuri urdin.

Gonçalo Guedes [4]: El portugués era otro de los que volvía a la que fue su casa pero no tuvo su mejor noche y, a pesar de que lo intentó y de que jugó el partido completo, no logró generar ocasiones en la meta rival.

Luka Sucic [9]: Exhibición del croata lanzando a la Real Sociedad. Además de su golazo por la escuadra de Dimitrievski tras el taconazo de Ochieng, se sacó de la chistera varios pases de mago que no llegaron a aprovechar Oyarzabal y el resto de sus compañeros.

Job Ochieng [8]: Gran asistencia de tacón en el gol de Luka Sucic en un partido en el que el keniano fue un incordio constante para los valencianistas con su desborde. Perdonó una ocasión clara tras pase de Oyarzabal en un mano a mano delante de Dimitrievski y casi se la devuelve con un regalo al capitán que sacó la defensa local.

Mikel Oyarzabal [4]: No fue el día del capitán, al que se le vio falto de ideas en los muchos balones que recibió en la frontal del Valencia o falto de frescura a la hora de golpear o asistir. Fue el primer cambio por ello.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo en el Valencia-Real Sociedad

Ander Barrenetxea [9]: Estuvo presente en varias jugadas de peligro pero no fue hasta el minuto 91 cuando se sacó de la manga un trallazo a la escuadra de Dimitrievski en el 2-3.

Orri Óskarsson [3]: Apenas había intervenido en el partido y, para colmo, vio la expulsión al recibir una doble amarilla por protestar la primera de sus cartulinas ya en el descuento.

Aihen Muñoz [7]: Ayudó a cerrar el costado izquierdo donostiarra cuando Otorbi comenzaba a crear problemas a Sergio Gómez.

Yangel Herrera [7]: Una de sus primeras acciones sobre el campo fue el penalti que provocó al estar más hábil que Javi Guerra a la hora de llegar a la pelota. Aportó poderío en el centro.

Arsen Zakharyan [-]: El ruso entró cerca del descuento.