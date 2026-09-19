Pablo Sánchez 19 SEP 2026 - 17:04h.

Pellegrino Matarazzo explica las dos caras de la Real Sociedad, responde a Óskarsson y desvela su mensaje al descanso

Señalado en el duelo de Europa League frente al Bournemouth

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La Real Sociedad desea marcharse al parón liguero con mejores sensaciones de las que tiene hasta ahora. Para ello tendrá que superar al Valencia en Mestalla para olvidar así el último tropiezo frente al Bournemouth en la Europa League. El encuentro dejó varios señalados y uno de ellos fue Héctor Fort. El lateral, fichaje veraniego desde el Barcelona, fue sustituido en el descanso por Pellegrino Matarazzo. El cambio señaló al zaguero y, aunque su técnico confía en el potencial que posee, es consciente del margen de mejora que tiene.

Este sábado, en la rueda de prensa previa al duelo en Valencia, el técnico de Nueva Jersey explicó en qué debe mejorar Héctor Fort para estar al nivel esperado por el cuerpo técnico. "Tiene que mejorar en la defensa de la profundidad, en entender el posicionamiento, en cómo coloca su cuerpo, cómo defiende la profundidad, cómo sigue las paredes. Son algunos aspectos básicos defensivos en los que vemos margen de mejora. También debe entender todavía más nuestra filosofía, los momentos para saltar y los momentos para bascular. Pero estamos trabajando con él", detalló.

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Otros nombres propios de la Real

Zubeldia: "Se encontraba bastante bien, pero cuando hizo el último esprint todavía notó algo en el isquiotibial. Así que decidimos seguir el proceso normal, el procedimiento habitual para que se recupere de una pequeña lesión. Por eso no formó parte de la convocatoria del último partido y tampoco estará en el partido de mañana".

Orri Óskarsson: "Seguro que existen cosas que Orri Óskarsson puede trabajar en el juego posicional, en aguantar el balón, y estamos trabajando en ello. Trabajamos con él mediante vídeo y mediante entrenamiento individual. La parte de marcar goles es algo que volverá".

Zakharyan: "Está muy cerca, está mejorando. También porque está mostrando un carácter muy bueno en los entrenamientos. Está trabajando duro en cada trabajo adicional, en cada sesión de entrenamiento y está produciendo. Es simplemente cuestión de tiempo".