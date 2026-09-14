Lesión de César Tárrega: Qué tiene, parte médico y posible tiempo de baja

David Torres 14 SEP 2026 - 23:06h.

No es una lesión grave

El drama médico en el Valencia CF que no cesa: se lesiona Tárrega y ya van diez lesionados

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ValenciaEl Valencia CF ha confirmado oficialmente la lesión de César Tárrega, que tuvo que abandonar el terreno de juego durante el partido ante el Sevilla FC. El central valencianista presenta una lesión en la musculatura isquiosural derecha, según las pruebas médicas realizadas durante los últimos días.

El club no establece un periodo concreto de baja y señala que el jugador seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta que su evolución clínica permita su reincorporación al grupo. Sin embargo, parece que la lesión no es demasiado grave y que, durante el parón, podría volver al grupo.

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La lesión de Tárrega, no obstante, supone un nuevo golpe para una defensa que ya llegaba al Sánchez-Pizjuán muy condicionada. De hecho, antes del encuentro ante el conjunto andaluz, el Valencia ya tenía la zaga cogida con alfileres después de la lesión de Mouctar Diakhaby y los problemas físicos de otros centrales.

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Tárrega, otro central que cae

El canterano se había convertido en una pieza importante para Carlos Corberán y su ausencia deja todavía más limitada la nómina de centrales disponibles. Ante esta situación, el Valencia tendrá que estudiar alternativas para recomponer una defensa que está pagando un elevado peaje físico en este inicio de temporada.

El propio encuentro ante el Sevilla ya dejó otra noche complicada para el Valencia, tanto por el resultado como por la nueva lesión de un futbolista importante.

El parte médico de César Tárrega

El parte médico de César Tárrega dice lo siguiente: "Tras las pruebas efectuadas en los últimos días el jugador del Valencia CF, César Tárrega, presenta una lesión en la musculatura isquiosural derecha, sufrida en el partido ante el Sevilla FC.

El central valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica, que le permita reincorporarse con el resto del equipo".