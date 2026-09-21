Fechas y horarios de la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Se disputará entre el 23 y 26 de octubre

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Ya hay horarios para los partidos correspondientes a la jornada 10. LaLiga ha anunciado este lunes las fechas, los horarios y las televisiones de cada uno de los diez encuentros de la décima fecha liguera, que se disputará entre el viernes el 23 y lunes 26 de octubre, el fin de semana anterior a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, y que estará marcada por la disputa del gran Clásico del fútbol español.

La jornada arrancará el viernes 23 de octubre con la disputa del Alavés-Málaga a las 21:00 horas en Mendizorroza.

El sábado 24 de octubre se disputarán cuatro duelos más: el Rayo-Elche a las 14:00 horas, el Racing-Espanyol a las 16:15 horas, el Valencia-Villarreal a las 18:30 horas y el Atlético-Deportivo a las 21:00 horas.

Para el domingo 25 de octubre quedarán otros cuatro encuentros: Athletic-Getafe para arrancar a la hora de comer, el Celta de Vigo-Betis de sobremesa, el Real Sociedad-Levante por la tarde y, para cerrar el día, nada menos que el gran Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, que se jugará a las 21:00 horas en el Camp Nou.

La jornada se cerrará el lunes 26 de octubre con la disputa del Sevilla-Osasuna a las 21:00 horas.

Esta décima jornada liguera se jugará después de la tercera jornada de la Champions y la Europa League y la segunda de la Conference entre semana para los ocho equipos españoles que disputan competiciones europeas. Posteriormente, la semana está reservada para la primera eliminatoria de la Copa del Rey, de la que están exentos los cuatro clubes que disputan la Supercopa de España.