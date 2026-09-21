La primera gran tarea de Javier Aguirre en el Valencia CF: lo dice la historia

David Torres Valencia, 21 SEP 2026 - 14:31h.

Aunque se le tenga por un técnico defensivo, recuperar el gol tras la peor racha histórica en Mestalla es clave

Mestalla busca el gol perdido: la peor sequía histórica de su historia amenaza también a Hugo Duro y Danjuma

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El mexicano Javier Aguirre ha sido considerado siempre un motivador nato y un técnico de corte defensivo. Son tareas que en Mestalla deberá sacar a relucir desde el primer día. Pero no son las únicas. De hecho, al margen de los problemas defensivos, de los problemas físicos y de intensidad, el futuro entrenador del Valencia CF deberá afrontar desde sus primeros entrenamientos una de las grandes asignaturas pendientes del Valencia CF: recuperar el gol.

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No en vano, el técnico mexicano llega a un equipo que acaba de firmar ante la Real Sociedad su peor arranque goleador de la historia en Mestalla y que necesita reaccionar cuanto antes. Aarón Mayol puso fin a la sequía con un gol que llegó en el minuto 57, pero el problema sigue ahí y será una de las primeras cuestiones que deberá trabajar Aguirre cuando tome las riendas del equipo. El pésimo nicio histórico en Mestalla explica la dimensión del reto que tiene por delante. A título individual hay dos jugadores señalados: Danjuma, que lleva un año sin marcar un gol y Hugo Duro, que no marca en casa desde marzo.

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Mayol deja en 327 minutos la peor sequía del Valencia en un inicio de campaña en Mestalla

La racha que recoge Aguirre tuvo su punto y final gracias al centrocampista del Valencia Aaron Mayol, que anotó el primer gol de la temporada de su equipo en Mestalla en la derrota ante la Real Sociedad (2-3) y dejó en 327 minutos la peor sequía valencianista en el arranque de Liga como local. El Valencia había arrancado la Liga en tres ocasiones con dos partidos sin marcar en casa, fue en las campañas 1969-70, 1972-73 y 1997-98 pero siempre lo había hecho en el tercer encuentro y ahora ha tenido que esperar al minuto 57 del cuarto encuentro.

Esta sequía supera además la última que sufrió el equipo en Mestalla a nivel general y que data de la temporada 2010-2011 cuando estuvo 312 minutos sin marcar.

El peor registro de los últimos años son los 415 minutos sin anotar que acumuló en el curso 2007-2008. Ese fue el tiempo que transcurrió entre el gol de David Villa al Murcia (3-0), minuto 50, y el que le anotó al Betis (3-1), minuto 15, después de no haber visto puerta ante el Ahletic (0-3), Barcelona (0-3), Levante (0-0) y Almería (0-1).