Josep Pedrerol dice lo que muchos madridistas piensan sobre Mourinho, Vinicius, Diomande y Ortiz Arias

"Para eso han fichado a Mourinho, para que quite a quien le dé la gana", ha dicho en El Chiringuito

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Josep Pedrerol ha explicado en El Chiringuito lo que muchos aficionados del Real Madrid piensan. Un día después del derbi, el presentador ha hablado sobre la figura de José Mourinho y su decisión de quitar a Vinícius a las primeras de cambio tras firmar, otra vez, un mal partido. Pero además, también habló de Diomande, el arbitraje de Ortiz Arias, Kylian Mbappé y otras decisiones importantes que debe tomar el técnico.

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