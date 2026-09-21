Los gestos obscenos de Gabi en el enganchón con Rudiger, un cara a cara repleto de polémica

Juan Pérez 21 SEP 2026 - 19:31h.

El asistente de Simeone se encara con el banquillo blanco

El Atlético de Madrid responde a Mourinho imprimiendo su foto con un mensaje contra el "acoso arbitral"

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El calentón del derbi tiene nuevos capítulos descubiertos que resaltan la enésima polémica durante el choque, esta vez con la mira puesta en el banquillo en vez de en el verde. A las incendiarias declaraciones de Mourinho con los colegiados, fotos incluidas, ahora se les suma Gabi con un gesto fuera de lugar tras un enfrentamiento directo con Rudiger. El flamante nuevo asistente de Simeone desde esta temporada pierde el foco y se lleva las manos a la entrepierna en una escena que define la tensión del momento.

La victoria del Atlético de Madrid pesa en exceso en el conjunto blanco tanto en las reacciones como en el análisis arbitral, porque no es simplemente el detalle de Mourinho al pisar el escudo rojiblanco, sino todo lo que llegó después. Entre tanto lo vivido en el césped deja secuelas para los 90 minutos, pero en los banquillos hay una batalla alternativa que en este caso tiene nombres propios muy marcados.

Gabi es el más encendido en el banquillo de Simeone con el gesto más descarado, porque al notar que alguien se refería a él, agarra sus partes íntimas para luego señalar a alguien del conjunto blanco con quien parece hablar. Mientras tanto, Pablo Vercellone (preparador de porteros) y Hernán Bonvicini (asistente de Simeone), también entran en la dinámica pero sin ir más allá.

En el conjunto blanco Rudiger es el que parece charlar directamente con Gabi en un intento por cerrar el debate, y es cuando entra Pedro Machado, asistente de Mou, para señalarle a Gabi que se vuelva a meter en el vestuario y deje de hablar. Los dos frentes se encaran mientras el propio José Mourinho parece aceptar el sino de un encuentro que el Real Madrid no pudo levantar en ningún momento, una derrota dolorosa ante su eterno rival que deja heridas más duras que ese enfrentamiento verbal y gestual de todos los que tiene alrededor.