El Celta de Vigo ha confirmado que tendrá que pasar por quirófano

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Malas noticias desde la enfermaría del RC Celta de Vigo. El club ha confirmado este lunes que Jones El-Abdellaoui, que ya se perdió los dos últimos partidos ligueros por una lesión de rodilla, tendrá que pasar por quirófano. Todo con un parte médico cuanto menos curioso que ha despertado reacciones de asombro entre los aficionados celestes a través de las redes sociales.

Y es que El-Abdellaoui sufre "un pequeño cuerpo libre articular en la rodilla izquierda". El marroquí se ha sometido a pruebas de imagen en las últimas horas que confirman una dolencia cuanto menos extraña que le obligará a someterse "a tratamiento quirúrgico", tal y como ha confirmado la propia entidad.

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El marroquí, que fue titular en la primera y la cuarta jornada, no juega un partido desde su titularidad el pasado 7 de septiembre frente al Getafe. Desde entonces, las molestias en la rodilla le impidieron jugar contra Málaga, Omonia de Nicosia y Racing de Santander, quedándose fuera de las tres convocatorias. Además, tampoco tuvo minutos anteriormente ante el Athletic y la Real Sociedad, aunque en este caso por decisión técnica.

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Lesión de Jones El-Abdellaoui y tiempo de baja

Como suele ser habitual en estos casos, el Celta no ha dado demasiados detalles de su lesión y tampoco ha establecido un tiempo de baja. Aún así, todo apunta a que Jones estará al menos un mes sin jugar, ya que con tratamiento quirúrgico de por medio parece improbable que se reduzcan los plazos. Una vez se conozcan más detalles de su operación, se podrá establecer un período algo más exacto.

De esta forma, El-Abdellaoui se une a una enfermería que también está ocupada por Iago Aspas, quien sufrió una lesión muscular que le tendrá cerca de un mes de baja, aunque el parón de selecciones, que esta vez durará tres semanas, se antoja clave para su recuperación.