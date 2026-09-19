Alineaciones confirmadas de Celta de Vigo y Racing de Santander, en la jornada 7 de LALIGA EA Sports

Alberto Cercós García 19 SEP 2026 - 17:24h.

Ya hay onces confirmados para el partido en Balaídos entre Celta y Racing

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Celta de Vigo y Racing de Santander se citan este sábado en Balaídos en un duelo con mucho en juego antes de que el fútbol de clubes se detenga por el parón internacional. Los gallegos quieren hacer bueno el factor campo y dejar atrás un inicio de temporada irregular, mientras que el conjunto cántabro afronta la visita con la intención de dar un paso adelante y sumar tres puntos que le permitan asentarse en la zona media de la clasificación. Claudio Giráldez y José Alberto López ya han hecho oficiales sus equipos, estas son las alineaciones que podrían presentar Celta y Racing en esta séptima jornada.

El once del Celta de Vigo

El Celta sale con un once con pocas novedades, pero dejando algunas de sus piezas más reconocibles en el banquillo. Radu será el encargado de defender la portería, con una línea defensiva formada por Rueda, Cáceres, Lago y Núñez, mientras que Hugo Álvarez aparece como una de las principales amenazas desde el costado. En la medular, Claudio Giráldez apuesta por Román y Moriba, con un frente ofensivo en el que Hugo González y Sweedberg acompañarán a Jutglà. Precisamente el delantero catalán tendrá una buena oportunidad para reivindicarse de inicio y asumir protagonismo en Balaídos.

XI del Celta: Radu; Rueda, Cáceres, Lago, Núñez, Hugo Álvarez; Román, Moriba; Hugo González, Sweedberg, Jutglà.

El once del Racing de Santander

Por parte del Racing, José Alberto también introduce varias piezas en su alineación, aunque mantiene una columna vertebral reconocible. Agirrezabala estará bajo palos y tendrá por delante a Mantilla, Pablo Ramón, Belocian y Salinas, mientras que el centro del campo queda en manos de Iván Martín, Almeida e Íñigo Vicente. Este último vuelve a ser uno de los nombres a seguir por su capacidad para generar fútbol y encontrar espacios entre líneas. Arriba, Pablo García y Luque actuarán por detrás de Zabiri, que será la referencia ofensiva del conjunto cántabro y tendrá ante sí una oportunidad para dejar su sello en Balaídos.

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XI del Racing: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas; Iván Martín, Almeida, Íñigo Vicente; Pablo García, Luque; Zabiri.