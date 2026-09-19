Ante Budimir y Sergio Camello firman las tablas en el Osasuna-Rayo de los pistoleros

Joaquín Anduro 19 SEP 2026 - 15:55h.

Osasuna y Rayo empatan en El Sadar

Álvaro Valles, Juan Iglesias o Camello: los jugadores que deberían haber ido con España según la IA

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El duelo entre el CA Osasuna y el Rayo Vallecano en la jornada 7 de LALIGA EA Sports, la última antes del gran parón de selecciones de la temporada, con un empate 1-1 que permite a ambos escapar un poco más del descenso sin llegar a engancharse arriba. Un encuentro que tuvo el protagonismo en el apartado goleador de los dos pistoleros de ambos equipos, con tantos de Ante Budimir para llegar al centenario como rojillo y uno más de Sergio Camello para seguir peleando el Pichichi.