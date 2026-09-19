Pablo Sánchez 19 SEP 2026 - 16:29h.

Cuánto dinero le ha pagado el Valencia a Osasuna por Braulio Vázquez y quién es su sustituto

Un error rojillo permitió que se escaparan dos puntos de El Sadar

Compartir







Ante Budimir alcanzó este sábado, con Osasuna, una cifra goleadora redonda. El croata anotó su gol número 100 en LALIGA EA SPORTS, el que supuso el primero de la tarde en el encuentro frente al Rayo Vallecano que finalmente terminó en empate. El espigado delantero ya es una leyenda de cuadro rojillo y del fútbol español, un lugar en el que él jamás se imaginó terminar.

Tal y como expresó durante su entrevista post partido en DAZN, Budimir recordó su llegada a España cuando aún jugaba en Croacia y matizó que venir a esta liga no estaba precisamente entre sus prioridades.

"Muchas cosas pasan por la cabeza. Si te digo la verdad cuando jugaba al fútbol en Croacia, en las prioridades cada jugador quería ir a grandes ligas europeas. En mi lista España estaba última porque creo que no era mi lugar. Al final parece que LaLiga y Osasuna es el lugar donde mejor me encuentro. Los caminos de Dios son diferentes a los míos, estoy contento por este gol. Detrás de esto hay muchas cosas, de mis compañeros, fallos míos. Estoy contento y motivado y a por más", explicó.

PUEDE INTERESARTE El Big Data precide el final de LALIGA EA SPORTS tras la jornada 5, con el Sevilla peleando por Europa y un Valencia CF salvado

La valoración de Budimir

El empate: "Yo creo que sabe a mucho porque venimos de una racha de resultados no positivos, el partido estaba muy disputado contra un rival grande. Sabemos todo de lo que son capaces. Cuando los primeros 20 minutos eres bastante superior quieres terminar el partido así pero no ha podido ser. Otro error individual pero bueno, el equipo ha estado a la altura y ha competido. Es un punto importante para cambiar la racha".

El gol del Rayo: "30 segundos antes había un saque de portero de ellos donde no nos colocamos como nos pide el míster. Me duele esto, son detalles pequeños. De ahí no salen. Luego se para el partido por un golpe y bueno. Nos llegan muy fácil a nuestra zona. Son errores que pueden pasar, nos penalizan, pero es lo que hay, tenemos que seguir trabajando".