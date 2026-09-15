Menos de 4.000 aficionados en el partido ante el Espanyol

La preocupante imagen del césped de Vallecas y el hastío de la afición: "No doy más de comer a este sinvergüenza"

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El Rayo Vallecano acaba de firmar su peor asistencia en Butarque. Y probablemente, una de las peores asistencias de toda su historia actuando como local. El equipo de Beñat San José ha disputado este martes ante el RCD Espanyol su tercer partido consecutivo en el exilio de Leganés, que será a su vez el último después de que la Comunidad de Madrid haya levantado el cierre de Vallecas. Y lo ha hecho con menos aficionados que nunca.

Según los datos oficiales de LaLiga, sólo 3.742 espectadores se han acercado este martes a Butarque. Se trata de la peor asistencia de los tres encuentros que ha disputado el Rayo en el estadio pepinero. La hinchada rayista ya había mostrado su rechazo a jugar en el exilio y la mayoría de los socios se ha negado a desplazarse, no sólo en este último encuentro sino también en los anteriores.

La afición del Rayo, contra Butarque y Martín Presa

Además, en esta ocasión no se ha producido un desplazamiento por parte de los aficionados visitantes del Espanyol, a diferencia de lo que sucedió hace diez días con varias decenas de hinchas del Racing de Santander. Tampoco ha ayudado la hora, un martes 15 de septiembre a las 19:00 horas, en pleno horario laboral y con ola de calor en la península.

La cifra de espectadores es, como decimos, la más baja de los tres encuentros. El primer duelo del Rayo en Butarque se disputó el jueves 20 de agosto a las 21:00 horas ante el Alavés y se desplazaron 4.280 espectadores, mientras que el segundo se dio el pasado sábado 5 de septiembre a las 18:30 horas ante el Racng, con 4.529 aficionados en las gradas, muchos de ellos del cuadro cántabro.

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Este martes, además, se han vuelto a escuchar numerosos cánticos con Raúl Martín Presa, presidente de la entidad, especialmente cuando entró al palco de Butarque.