Varios hinchas meditan no renovar el abono de la próxima temporada

"A unos le recalifican terrenos y a otros le prohíben jugar en su estadio"

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El Rayo Vallecano jugará este martes su tercer partido de la temporada como local en Butarque. Lo hará ante el RCD Espanyol, un día después de que la Comunidad de Madrid haya levantado el cierre del Estadio de Vallecas, pero sin margen de tiempo para reubicar el encuentro. El club intentó hasta última hora regresar a su barrio este mismo martes, aunque las cámaras de ElDesmarque han captado una imagen del césped cuando menos preocupante y lejos de lo que se presupone para un estadio de LaLiga EA Sports.

Entre la afición del Rayo, mientras, crece el hartazgo contra la gestión de Raúl Martín Presa. ElDesmarque ha preguntado a varios aficionados en las inmediaciones del estadio y la gran mayoría se han mostrado reacios a viajar a Leganés, han criticando duramente a su presidente e incluso han advertido de que no renovarán más el abono.