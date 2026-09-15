Alineaciones confirmadas de Rayo Vallecano y Espanyol hoy, jornada 6 de LaLiga

Audero se mantiene bajo palos en el Rayo

La preocupante imagen del césped de Vallecas y el hastío de la afición: "No doy más de comer a este sinvergüenza"

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Alineaciones confirmadas en Butarque. El Rayo Vallecano disputa su tercer partido seguidos jugando como local en Leganés por última vez, pues la Comunidad de Madrid ya ha levantado el cierre sobre Vallecas, que reabrirá después del parón de selecciones. Así pues, el RCD Espanyol será el último equipo en visitar al equipo de la franja en el feudo pepinero para abrir esta jornada 6 de LaLiga EA Sports.

Once del Rayo Vallecano: bajas y novedades

Beñat San José mantiene su apuesta bajo palos por Emil Audero, tal y como hizo en el Santiago Bernabéu el pasado sábado. Como gran novedad, deja en el banquillo a Gnangoro para adelantar la posición de Pathe Ciss a la medular, introduciendo a Mujaid en el eje de la zaga. El resto de la alineación es idéntica a la anterior.

Así pues, el Rayo sale de inicio con Audero; Ratiu, Lejeune, Mujaid, Pedrosa; Unai López, Patché Ciss; Tsitaishvili, Pedro Díaz, Álvaro García; y Camello.

En el banquillo rayista estarán de inicio Cárdenas, Adrián, Kumbulla, Alemao, Balliu, Fran Pérez, Pelayo, Óscar Valentín, De las Sías, Román, Bouare y Rayane..

Once del Espanyol: bajas y novedades

Manolo González llega a Butarque con las bajas por lesión de Gorosabel, Javi Puado, Jofre Carreras y Kike García. Más allá de las ausencias, el técnico perico introduce tres cambios respecto a los jugadores que ganaron el pasado fin de semana a Osasuna: deja fuera a Dolan, Marcos Fernández y Edu Expósito para dar entrada a Moscardo, Quilindschy y Bauza.

El Espanyol sale de inicio con Dmitrovic, El Hilali, Cabrera, Riedel, Hinojo; Urko, Moscardo, Bauza; Quilindschy, Javi Hernández y Roberto.

En el banquillo perico esperarán su turno Fortuno, Serred, José Ángel, Unai Núñez, Drkusic, Edu Expósito, Dolan, Pere Milla, Pol Lozano, Calatrava, Marcos Fernández y Bryan Zaragoza.