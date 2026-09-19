El uno por uno y notas del Celta ante el Racing, con una media de notable gracias a una manita

Alberto Cercós García 19 SEP 2026 - 20:30h.

Las notas de la contundente victoria del Celta ante el Racing en Balaídos: 4-0

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El Celta de Vigo ha pasado por encima del Racing de Santander y firmó un contundente 5-0 en Balaídos en un partido que los gallegos encarrilaron desde muy pronto. Hugo González abrió el marcador desde el punto de penalti y, antes del descanso, Ilaix Moriba amplió la ventaja con un gran disparo desde fuera del área. Tras el paso por vestuarios, el conjunto celeste mantuvo el control, siguió encontrando espacios ante un Racing cada vez más desarmado y terminó sentenciando el encuentro con tres tantos más: un golazo de Miguel Román y dos de Pablo Durán. Los de Vigo dominaron con balón, fueron mucho más incisivos en los metros finales y apenas concedieron ocasiones, mientras que el conjunto cántabro nunca encontró la reacción necesaria para meterse de nuevo en el partido.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores del Celta frente al Racing en Balaídos:

El 1x1 y las notas al Celta de Claudio Giráldez

Ionut Radu: 6 . Seguro. Partido bastante plácido en términos generales, pero respondió cuando el Racing consiguió acercarse

. Seguro. Partido bastante plácido en términos generales, pero respondió cuando el Racing consiguió acercarse Álvaro Núñez: 7 . Serio. Ha cumplido bien en el perfil defensivo, cerrando su banda y sin conceder demasiadas facilidades.

. Serio. Ha cumplido bien en el perfil defensivo, cerrando su banda y sin conceder demasiadas facilidades. Yoel Lago: 7'5 . Contundente. Muy sólido en el centro de la defensa, atento a las coberturas y con buena lectura para cortar las aproximaciones del Racing.

. Contundente. Muy sólido en el centro de la defensa, atento a las coberturas y con buena lectura para cortar las aproximaciones del Racing. Sebastián Cáceres: 7 . Fiable. Ha ganado buena parte de sus duelos y se ha mostrado firme en una línea defensiva.

. Fiable. Ha ganado buena parte de sus duelos y se ha mostrado firme en una línea defensiva. Javi Rueda: 6'5 . Cumplidor. Partido serio en el carril derecho, con bastante trabajo para equilibrar al equipo y sin cometer errores importantes; menos protagonista cuando el Celta volcó su juego por dentro.

. Cumplidor. Partido serio en el carril derecho, con bastante trabajo para equilibrar al equipo y sin cometer errores importantes; menos protagonista cuando el Celta volcó su juego por dentro. Miguel Román: 8 . Superlativo. Fue importante en la salida y en la circulación del Celta, apareciendo además con personalidad para superar líneas de presión. Su partido tuvo premio con el 3-0.

. Superlativo. Fue importante en la salida y en la circulación del Celta, apareciendo además con personalidad para superar líneas de presión. Su partido tuvo premio con el 3-0. Ilaix Moriba: 8'5 . Goleador. Gran partido del centrocampista, coronado además con el segundo tanto del Celta justo antes del descanso.

. Goleador. Gran partido del centrocampista, coronado además con el segundo tanto del Celta justo antes del descanso. Hugo Álvarez: 7 . Vertical. Ha buscado constantemente recibir y atacar espacios desde la izquierda, generando desequilibrio aunque sin terminar de traducirlo en una acción decisiva.

. Vertical. Ha buscado constantemente recibir y atacar espacios desde la izquierda, generando desequilibrio aunque sin terminar de traducirlo en una acción decisiva. Hugo González: 8 . Decisivo. Marcó el 1-0 desde el punto de penalti y fue una de las principales amenazas ofensivas del Celta, aportando movilidad y profundidad.

. Decisivo. Marcó el 1-0 desde el punto de penalti y fue una de las principales amenazas ofensivas del Celta, aportando movilidad y profundidad. Ferrán Jutglà: 6 . Trabajador. No encontró el gol esta vez, pero volvió a ofrecer movilidad como referencia ofensiva, cayendo a banda y ayudando a generar espacios;

. Trabajador. No encontró el gol esta vez, pero volvió a ofrecer movilidad como referencia ofensiva, cayendo a banda y ayudando a generar espacios; Williot Swedberg: 5'5. Intermitente. Tuvo presencia en el tridente ofensivo, pero le costó aparecer con continuidad en los metros finales

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Los cambios de Claudio Giráldez