"Ha pedido un préstamo por cinco temporadas en derechos de televisión", asegura Miguel Ángel Ramírez

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Miguel Ángel Ramírez augura la desaparición de un recién ascendido. El presidente de la UD Las Palmas, que no ha querido mencionar el nombre del club, asegura que uno de los equipos que el pasado mes de junio alcanzó la Primera División "puede que no exista" dentro de un par de años después de haber pedido, según asegura, un préstamo por cinco temporadas en derechos de televisión.

Ha sido durante el podcast 'Helado Oscuro' donde el presidente del cuadro amarillo ha dejado varios titulares. Ha hablado de por qué vetó el fichaje de Yeremay Hernández y ha intentado explicar la situación económica del club canario, para lo que ha intentado hacer una comparación con los recién ascendidos.

Es entonces cuando ha lanzado una de las frases más llamativas de la entrevista: "No voy a dar un nombre, pero uno de los equipos que ha ascendido este año ha pedido un préstamo por las cinco temporadas que vienen de derechos de televisión. Ese equipo en dos o tres años puede que no exista. Yo eso no lo puedo hacer".

Los recién ascendidos a los que se refiere el presidente de Las Palmas

Cabe recordar que el pasado curso, en LaLiga Hypermotion, el Racing y el Deportivo de A Coruña consiguieron el ascenso directo al quedar primero y segundo, respectivamente, mientras que el Málaga CF lo hizo a través del playoff después de derrotar precisamente a Las Palmas en semifinales y al Almería en la gran final por el ascenso.

La situación económica de estos tres clubes es bien distinta, tal y como se ha podido comprobar durante el pasado mercado de fichajes. El Racing se ha movido con cautela y sentido, el Dépor ha protagonizado varios bombazos firmando a futbolistas de renombre y el Málaga, por contra, sigue intervenido judicialmente y apenas pudo reforzar su plantilla.