Pablo Sánchez 19 SEP 2026 - 20:57h.

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El defensor ya piensa en el partido tras el parón frente al Valencia

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El Racing de Santander salió goleado de Balaídos y cierra una semana con más sombras que luces. La importante victoria frente al Alavés se vio empañada por la goleada frente al Barcelona y la actual ante el Celta de Vigo. 12 goles encajados en poco más de 180 minutos provocan que el equipo se marche al parón de selecciones con cierta frustración.

Esa es la sensación que transmite Álvaro Mantilla. El defensor del Racing no se mordió la lengua ante las cámaras de Movistar para hacer autocrítica y cargar contra el partido que protagonizó su equipo. Expresó sin tapujos todo lo negativo del encuentro y se centra en mejorar de cara al primer partido tras el parón frente al Valencia.

Las declaraciones de Álvaro Mantilla

Sin protestas contra los árbitros: "Nada que objetar. Somos mayorcitos para mirarnos el ombligo. Con la semana que hemos hecho es época de hacer autocrítica y mirarnos el ombligo".

Goles en contra: "Son demasiado, tenemos una sensación de mierda. Creo que somos un muy buen equipo. No merecemos estos goles. Tenemos que ser mucho más intensos en todos los duelos, ser más fuertes, estar más unidos y ser más equipo. Así sacaremos los resultados porque confío a muerte en el equipo".

El choque en Balaídos: "Estábamos controlando el partido pero tiene un poco de trampa. Tener el balón para no generar nada es muy peligroso y es lo que nos ha pasado. Por tener y tener nos meten un gol y te da un bajón".

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El parón: "Viene bien, tenemos que resetear, coger fuerzas. Esta temporada es muy larga y nada , toca hacer autocrítica y a por el Valencia que es el próximo rival".