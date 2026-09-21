Drama con la lesión de Marc Casadó: qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Deportivo

Ángel Cotán 21 SEP 2026 - 11:50h.

Se trata de una lesión de larga duración

La afición del Deportivo estalla por el diferente trato arbitral con el Betis: "Mínimo de respeto"

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Muy malas noticias en el Deportivo de A Coruña. En el valioso empate rescatado ante un Real Betis de UEFA Champions League, la mala noticia la protagonizó Marc Casadó. El centrocampista cedido por el FC Barcelona ha tenido que pasar por quirófano y su regreso a los terrenos de juego se demorará varios meses.

A la media hora de partido, el talentoso mediocentro tuvo que marcharse sustituido del terreno de juego. Diego Villares, que a la postre sería el autor del tanto deportivista, sustituyó a Marc Casadó por unas dolencias en la clavícula. Este lunes se confirman los peores presagios.

El parte médico del Deportivo y el tiempo de baja de Marc Casadó

Este es el comunicado oficial del conjunto herculino: "Marc Casadó fue operado de una fractura en la clavícula derecha en el Hospital HM Modelo de A Coruña; la intervención fue realizada por el traumatólogo Rafael Arriaza.

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Su evolución determinará cuándo podrá volver a la competición".

En este sentido, La Voz de Galicia apunta a unos tres meses de baja. Es decir, el centrocampista tiene muy difícil volver a vestir la camiseta del Deportivo de A Coruña en lo que queda de 2026. Operado con éxito, Marc Casadó ya trabaja en su recuperación.

Diego Villares ganará protagonismo

Diego Villares, capitán del Deportivo, no escondió su satisfacción por haber celebrado su primer gol en Primera División, el cual, además, sirvió para que su equipo rescatara un punto ante el Betis en el minuto 87. “Todo lo que diga se quedaría corto, todavía no me lo creo porque son muchas emociones juntas. Es mi primer gol en tres partidos, es una pasada”, declaró el centrocampista tras el encuentro.

El canterano del Dépor, que entró en el campo en el minuto 32 por el lesionado Marc Casadó, dedicó el gol a sus allegados porque “son los que nunca me fallan, mi familia, mi novia y, sobre todo, mi abuela”. Finalmente, Villares confesó que la imagen de su equipo fue otra tras el paso por los vestuarios: “En el descanso retocamos algunas cosas y salimos a buscar el empate, y creo que lo hemos podido conseguir antes en esos paradones que hizo Valles”.