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Antonio Hidalgo sopesa las dos opciones que tiene el Dépor para suplir al lesionado Marc Casadó: "Una baja muy grande"

Marc Casadó se marcha lesionado del Dépor - Betis.
Marc Casadó se marcha lesionado del Dépor - Betis.. X
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La peor noticia que dejó el empate del Deportivo frente al Real Betis en Riazor fue la más que posible lesión de Marc Casadó. El catalán, fichaje estival del conjunto herculino, se marchó del encuentro lesionado en la primera parte tras una mala caída al hacer una falta para frenar una acción de peligro de los verdiblancos.

El futbolista blanquiazul se llevó la mano a la clavícula y lamentó que se tratase de una lesión prolongada. Automaticamente fue sustituido por Diego Villares. Las pruebas médicas que se le realizarán al jugador en las próximas horas determinarán el alcance exacto de la lesión.

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Ya en sala de prensa, Antonio Hidalgo abordó el tema de su lesión y se mostró muy preocupado por el estado físico del jugador. "Tiene mala pinta, la verdad. Tienen que hacerle pruebas, pero veremos el alcance de la lesión. Pero no tiene muy buena pinta, la verdad."

Marc Casadó, durante un partido del Dépor.
Marc Casadó, durante un partido del Dépor.. LALIGA
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Las opciones de Antonio Hidalgo

El técnico incluso analizó las opciones que tiene en plantilla para suplir su baja, a la espera de que las pruebas médicas determinen el alcance de la misma y el tiempo que tendrá que estar parado. Hidalgo centró el tiro en Amatucci y Villares.

"La baja de Marc es una baja muy grande para nosotros. Un jugador de muchísimo talento que lo ha demostrado en el Barça y en la selección española. Un jugador con mucho hambre, con mucho compromiso. Un jugador joven que quiere seguir creciendo, que ha apostado fuerte por venir aquí. Tenemos diferentes jugadores en esa posición. Lo de Amatucci no parece nada grave. Tendremos a Amatucci y Villi en esa posición. Pero igualmente, cuando hablaba de la llegada de Marc, seguramente era cómo poder encajar a Marc, a Ama y a Mario en esas posiciones de la mitad."

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