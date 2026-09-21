Pablo Sánchez 21 SEP 2026 - 12:03h.

Los millones a los que el Dépor renuncia tras las dos ofertas por Yeremay Hernández

Tras su negativa, firmó por el Dépor

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Yeremay Hernández está cumpliendo su sueño de jugar con el Dépor en LALIGA EA SPORTS. El club a cuyos escalafones inferiores llegó en 2017 lo mima para que siga siendo la estrella, teniendo en cuenta la cantidad de ofertas que ha tenido para salir en los dos últimos veranos. El canario renunció a su salida y apostó todo al conjunto herculino. Precisamente sobre su fichaje y su pasado habló recientemente una persona con la que tuvo cierta vinculación. Hablamos de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas.

El máximo dirigente del cuadro canario recordó el pasado de Yeremay y lo cerca que estuvo de firmar por la UD Las Palmas antes de marchar rumbo a Riazor. Durante su charla en el podcast Helado Oscuro, Ramírez desveló el motivo por el cual el atacante no llegó a Gran Canaria hace unos años.

"Yeremay no está en la UD Las Palmas porque yo no quise que estuviera. Su representante es un enemigo de la UD Las Palmas. Se le dijo que si quería fichar por la UD Las Palmas, que estamos encantados de que fichara, tenía que cambiar de representante. No cambió de representante y se fue al Deportivo de La Coruña. Él estaba para venir aquí y nosotros estábamos encantados, pero no lo íbamos a hacer con esa persona", sentenció.

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Multitud de ofertas

La figura de Yeremay ha vuelto a ser protagonista en las oficinas de Riazor durante el verano. El canario fue la joya pretendida por multitud de equipos de gran nivel. Fernando Soriano recibió infinidad de ofertas por su fichaje, algunas por una importantísima suma de dinero. Sin embargo, todas las partes decidieron que lo mejor para su futuro era seguir ligado al Dépor en LALIGA EA SPORTS. Es inevitable que su nombre vuelva a salir a la palestra en la ventana venidera.