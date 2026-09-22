Juan Pérez 22 SEP 2026 - 09:20h.

El portugués cumplirá 42 años en febrero de 2027

Fekir le gana la partida a la estrategia que ideó Cristiano Ronaldo: ojo al gol de falta del ex del Betis

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El estado físico de Cristiano Ronaldo mantiene el debate de la longevidad entre goles y reencuentros tal y como confiesa Nacho Fernández, el exjugador del Real Madrid que comparte liga con el luso. El defensa, actualmente en el Al-Qadisiyah F. C., deja entrever su relación con el astro al tiempo que recuerda una anécdota relacionada con los años de contrato y la cuenta atrás antes de dejar el fútbol profesional.

La Liga Profesional Saudí reúne a jugadores de todo tipo de perfiles, y en cuanto a los exmadridistas, Cristiano y Nacho son dos de los que dieron el paso en distintos momentos de su carrera. El portugués, activo todavía en la selección con la convicción de ampliar su leyenda, se aleja de los debates sobre el Real Madrid con un Mourinho repleto de interrogantes mientras deja guiños de su continuidad en cada uno de sus partidos.

La charla de Nacho Fernández con Manu Carreño en El Larguero deja un momento simpático cuando sale en la mesa el nombre de Cristiano Ronaldo. A la cuestión de si el español va a aguantar tanto como el portugués, Nacho lo tiene claro: "Tanta fuerza no tengo, lo de Cristiano es de otro planeta. Es una locura llegar a esa edad compitiendo. Creo que hasta ahí no voy a llegar seguro", aclara.

De hecho confiesa que tiene una buena relación con él a pesar de no tener un contacto constante: "Estamos en ciudades diferentes, pero cuando me encuentro con él nos hace especial ilusión. Siempre he tenido una relación muy buena con él. Por supuesto ahora igual". Lo más llamativo está en la conexión de ambos en su último partido, cuando Cristiano hizo algo especial: "Recuerdo una anécdota cuando jugué el año pasado con él, le dije que había renovado un año más y me dijo que por qué no había firmado más. Y le dije, de momento no tengo tu fuerza, así que poco a poco".

Nacho tiene actualmente 36 años, lejos de la edad de Cristiano, pero ha renovado año a año porque cree que su carrera no va a llegar ni mucho menos tan lejos como la de su excompañero. Un detalle sintomático de la perspectiva de la leyenda madridista en el día a día.