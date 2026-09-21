Manu Carreño y el mal inicio de José Mourinho tras la derrota contra el Atleti: "No es top, top, top"

Fran Duarte Madrid, 21 SEP 2026 - 15:17h.

Manu Carreño ha analizado el mal inicio del Real Madrid esta temporada y, aunque incide en el arbitraje del derbi, señala a José Mourinho como responsable de estos resultados

La polémica imagen de José Mourinho después del derbi: pisa el escudo del Atlético de Madrid al marcharse

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