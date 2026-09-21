Manu Carreño y el mal inicio de José Mourinho tras la derrota contra el Atleti: "No es top, top, top"
Manu Carreño ha analizado el mal inicio del Real Madrid esta temporada y, aunque incide en el arbitraje del derbi, señala a José Mourinho como responsable de estos resultados
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El Real Madrid no ha comenzado la temporada con buen pie. Apenas un mes después del inicio de la competición, los blancos ya se encuentran a seis puntos del liderato. Siete jornadas que han dejado un balance de cinco victorias y dos derrotas bajo las órdenes de José Mourinho. Unos números que ya le sitúan como el peor inicio del Real Madrid de los últimos siete años, empeorando el de Ancelotti, Zidane o incluso Xabi Alonso. Es cierto que el club y el entrenador han señalado al arbitraje de Ortiz Arias y la gran parte de la afición apoya esta postura. Pero también es cierto que el Real Madrid ha generado muchas dudas con su estilo de juego en este inicio de temporada y, además de las dos derrotas, ya ha habido partidos que se han llevado in extremis como el encuentro contra el Elche o el Espanyol. Por eso Manu Carreño ha empezado el editorial del programa de este lunes post derbi madrileño para valorar el inicio de Mourinho en el Real Madrid. Una temporada en la que se había conseguido devolver la ilusión entre el madridismo tras dos años sin títulos, pero que al final ha empezado igual o peor. Puedes escuchar la opinión de Manu Carreño en el editorial de ElDesmarque de Cuatro en el vídeo superior.