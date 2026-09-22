Fran Fuentes 22 SEP 2026 - 08:01h.

Sus propios compañeros veían al brasileño en el Arsenal, aunque finalmente se ha quedado

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Vinicius Júnior está siendo uno de los problemas del Real Madrid en este arranque de temporada. Sus actuaciones están lejos de ser determinantes y, aunque José Mourinho trata de conectar al brasileño, actuaciones como la del derbi o frente al Elche CF evidencian el hecho de que su mejor nivel queda muy lejos. Sea como fuere, una información reciente apunta a que incluso en el propio vestuario le ven 'fuera' del conjunto blanco a nivel mental. Como si todo el episodio de su renovación le hubiera afectado a la hora de rendir deportivamente.

En este sentido, según informa la Cadena SER, el mal momento de Vinicius no es algo que sea ajeno en el seno del Real Madrid. En el propio club aluden a su renovación como un punto de no retorno. Y es que algunos compañeros le veían ya en el Arsenal y fuera del club blanco, porque su renovación no avanzaba. La Premier League planeaba hacerlo uno de sus jugadores franquicia junto con Erling Haaland. De este modo, en el vestuario algunos pensarían que no se ha vuelto a centrar desde aquello: "No se ha marchado, pero creen que mentalmente sÍ", informa el periodista Antón Meana.

El cariño del vestuario del Real Madrid a Vinicius pese a las dificultades

Más allá de eso, no se puede hablar de problemas en el vestuario ni mucho menos. De hecho, la relación de Vinicius con el vestuario sería sumamente positiva, de afecto y cariño. Sin embargo, todavía no ha recuperado el favor del público del Bernabéu, dado que acumula problemas a nivel de juego desde aquel día en el que no le concedieron el Balón de Oro en 2024. Así las cosas, esta situación podría saldarse con su suplencia, si es que Vinicius no es capaz de revertir la situación en la que se halla sumido y para la cual el propio José Mourinho está tratando de ayudarle deportivamente para ponerle en forma.