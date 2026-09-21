Diomande le gana la partida a Vinicius: supera todos sus datos jugando tan solo 36 minutos en el derbi

Yan Diomande fue muy superior a Vinicius en el derbi a pesar de jugar mucho menos que el brasileño y de salir al terreno de juego con el Real Madrid jugando con 10

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Si hay algo positivo que ha dejado el derbi madrileño al Real Madrid es el partido de Yan Diomande. El nuevo fichaje del Real Madrid fue la apuesta de José Mourinho tras la expulsión de Dean Huijsen. Vinicius, por el contrario, fue el jugador sacrificado por el portugués junto a Arda Güler tras la tarjeta roja que acabó condicionando el partido. Sin embargo, la apuesta por Diomande funcionó de maravilla a pesar de jugar con un jugador menos y el joven extremo de Costa de Marfil se convirtió en el mejor de los merengues y a punto estuvo de conseguir el empate con un disparo a bocajarro que salvó Oblak como pudo.

Pero Diomande no solo dejó esa ocasión, desde que salió al terreno de juego fue un dolor de cabeza para Marcos Llorente y Giuliano Simeone y acabó superando con creces a Vinicius a pesar de jugar mucho menos tiempo. Los datos hablan por si solos. Desde ElDesmarque hemos analizado los 54 minutos que estuvo Vinicius en el césped y los 36 que estuvo Diomande tras sustituir al brasileño… la diferencia es abismal y deja en muy buen lugar a Diomande que podría comerle la tostada a Vinicius tras el parón y quitarle el puesto de titular en el once de Mourinho.

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Los datos de Diomande vs. los de Vinicius en el derbi

De cara a portería, Vinicius tuvo dos disparos que no fueron a portería y llego a tener un porcentaje de goles esperados del 0.06. Por su parte, Diomande tuvo ese único disparo a puerta que tuvo que salvar Oblak por lo que sus goles esperados fueron de 0.07, superando a Vini con menos minutos jugados.

En cuanto a la combinación con sus compañeros, Vinicius acabó con un centro acertado, un 73% de pases precisos (8/11 pases con éxito). Acertó un 78% de sus pases en campo rival y un 50% en campo propio. Diomande también superó al brasileño en los pases con un 90% de precisión (9/10 pases con éxito), un 89% de precisión en campo rival y un 100% de precisión en campo propio.

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En cuanto al control del balón y al regate, Diomande también fue superior a Vinicius a pesar de que el equipo ya tenía un jugador menos cuando salió el costamarfileño. Diomande dio un total de 31 toques, mientras que Vini lo hizo en 22 ocasiones. El nuevo fichaje del Real Madrid también completó 4 regates de 6 con éxito, por uno de Vinicius. También provocó más faltas (5 Diomande y 1 Vinicius). El único aspecto donde Vinicius supera a Diomande fue en la distancia total con el balón, llegando hasta los 93 metros frente a los 72 de su compañero, aunque también tuvo más tiempo para efectuar estas carreras.

Finalmente, Diomande también dejó buenas sensaciones en el aspecto defensivo, superando a Vinicius en duelos ganados en el suelo (9 de 12 frente a los 3 de 6 de Vinicius). Tampoco fue regateado en ninguna ocasión mientras que el brasileño lo fue en 2 ocasiones y además cometió una falta. Otra prueba más de que Vinicius todavía tiene mucho trabajo por delante para mejorar su compromiso defensivo.

Unos datos que hablan por si solos. Ahora le toca a Mou tomar una decisión y las dos derrotas de esta temporada le obligan a tomarla. Veremos si Diomande le acaba ganando la partida a Vinicius de cara al próximo partido contra el Villarreal después del parón de selecciones. De momento los datos son claros y en el derbi Yan fue infinitamente superior.