Fran Fuentes 22 SEP 2026 - 06:19h.

La lesión del uruguayo durante el derbi, explicada punto por punto

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La polémica del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid sigue trayendo cola. Una de las situaciones que aún persiste es la entrada de Kang-In Lee sobre Fede Valverde, que no sería sancionada ni con falta. El posterior parte médico confirma la lesión del jugador uruguayo, aunque aún se le harán más pruebas para comprobar el alcance exacto de la misma. Sea como fuere, El Chiringuito ha compartido información exclusiva en torno a esta circunstancia. Ha sido Marcos Benito quien ha contado las últimas novedades en torno al estado de salud del capitán madridista.

"Lo primero que tengo que decir, Josep, es que Valverde tiene el tobillo como una pelota de tenis, amoratado. Escuchando a Jota, diciendo que cree que no está lesionado o incluso Petón que está dudando también..." comienza. Aquí el propio Petón se siente interpelado y trata de explicarse: "Lo que digo es que es una acción no intencionada y sin daño directo. Es que juega 60 minutos después", comenta.

Entonces, Marcos Benito comenta cuál es la situación: "Este martes pasa pruebas en Valdebebas, por la mañana. Vamos a ver el grado de la lesión. Hoy, Valverde ve por primera vez la jugada repetida y su primera reacción es decir, me tenía que haber quedado en el suelo. Lo segundo que dice es, me levanté rápido por la acción, la adrenalina del momento y no perder tiempo. Siguió jugando, empezó a sentir dolor y a partir del minuto 80 es cuando se da cuenta de la gravedad de la lesión. Dice, aquí ha pasado algo, aguanta hasta el final del partido y me dicen que tras el partido apenas pueda apoyar el pie", explica.

Marcos Benito pide respeto por la lesión de Fede Valverde: "Frivolizar con ese tema..."

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De este modo, Marcos Benito advierte a los que dudan de la lesión de Fede Valverde: "Vamos a hablar con calma, vamos a tener un poquito de respeto, por lo menos, por la posible lesión o la lesión. Mañana se definirá qué grado, qué alcance de esa lesión puede tener. Porque se pierde dos partidos con su selección, es verdad que son amistosos, pero él ama jugar con Uruguay. Le hubiese encantado poder empezar, es el capitán de Uruguay. Frivolizar con ese tema es decir que no ha sentido nada", advierte. De este modo, habrá que esperar a los resultados de las nuevas pruebas del Real Madrid al jugador uruguayo para saber cuánto tiempo tendrá que estar de baja para recuperarse plenamente.

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