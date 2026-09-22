Fran Fuentes 22 SEP 2026 - 06:45h.

El conjunto blanco no termina de encontrar su juego y ya lleva dos derrotas, lo que causa mofas en el vestuario barcelonista

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La mala situación del Real Madrid, que viene de perder en el derbi frente al Atlético de Madrid, centra la conversación futbolística a lo largo y ancho de este país. Aunque desde el conjunto blanco se alude casi en exclusiva al arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias como la causa de la derrota, lo cierto es que exhibió varios problemas futbolísticos que el propio Josep Pedrerol ha ya desgranado en El Chiringuito. Por otra parte está el punto de vista del FC Barcelona, quien, según comenta José Álvarez, se lo está pasando bien viendo al equipo madridista atravesar dificultades.

"La verdad es que la gente en Barcelona se está divirtiendo. La realidad es que se están divirtiendo, Josep, porque al final están viendo no solo que el Barça ha hecho el mejor inicio de la historia en LALIGA en los ocho primeros partidos, sino que al final esa caballerosidad, esos valores que se pregonan, pues se acaban cuando pierden un partido, cuando ven una jugada dudosa y no cuando ocurre al revés", explica José Álvarez.

En el Barça esperaban el cambio de discurso de Mourinho: "A la primera iba a saltar"

En este sentido, según alude a fuentes del club, todos estaban esperando a una nueva rajada del técnico luso contra los árbitros: "En Barcelona ya se sabía que Mourinho, ese que iba a cambiar el discurso, a la primera iba a saltar. Y ven al mismo Mourinho, Josep. Al mismo de hace muchos años. O sea, a nivel futbolístico y a nivel de discurso, ven que el Barça es superior", comenta.

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Tanto es así que, de hecho, gente de dentro del club ya estaría deseando que llegue El Clásico, que se jugará el próximo 25 de octubre: "Hay gente que me está diciendo, 'qué ganas de que sea octubre ya. Qué pena que no sea ya, pero qué ganas de que venga el Madrid al Spotify Camp Nou y nos veamos con ellos'. Porque ven que se están repitiendo errores, que están saltando, que ya lo están liando, que Mourinho vuelve al mismo discurso y que en realidad futbol no hay. El Barça está muy por encima, por lo tanto, diversión. Se lo está pasando bien", sentencia José Álvarez.

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