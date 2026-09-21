Fran Duarte Madrid, 21 SEP 2026 - 15:39h.

Kylian Mbappé ha valorado la derrota en el derbi y confiesa que el árbitro cometió errores aunque no quiere centrar las excusas en el arbitraje

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El Real Madrid ha comenzado la temporada con muchas dudas. Tras la derrota contra el Real Betis en La Cartuja, no ha tardado en llegar el segundo tropiezo y, esta vez, contra un rival como el Atlético de Madrid. Las derrotas contra sus vecinos siempre duelen y, aunque el nivel del equipo tampoco estuvo a la altura, la mayor queja del Real Madrid se centra en Ortiz Arias y su arbitraje.

El colegiado madrileño no consideró ninguna de las entradas (de Cuti Romero a Bellingham y de Álex Baena a Fede Valverde) como merecedora de tarjeta roja y tampoco lo hizo el VAR. Sin embargo, tanto el colegiado como el VAR, sí que consideró que el penalti de Dean Huijsen debía castigarse con la expulsión del jugador además de con la pena máxima.

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Decisiones que han puesto a Ortiz Arias como el principal responsable de la derrota del Real Madrid o al menos eso dejo entender José Mourinho con sus protestas por el arbitraje en la rueda de prensa posterior al partido en el Metropolitano.

Kylian Mbappé alza la voz por el arbitraje en el derbi

Parece que la opinión de Mou es la de todo el Real Madrid, incluido Kylian Mbappé. El delantero francés ha concedido una entrevista con el Diario AS y ha valorado la derrota contra el Atlético de Madrid, así como el polémico arbitraje de Ortiz Arias. “Yo creo que nunca he sido un jugador que hable mucho del árbitro. No voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero me lo guardo para mí. Nunca he sido un jugador así y no voy a empezar ahora. El árbitro es humano, comete errores, que fueron errores, pero no quiero entrar en eso", reconoce el delantero.

También valoró la actitud del equipo e hizo autocrítica de cara a mejorar el juego del Real Madrid a la vuelta del parón de selecciones. “Es un paso atrás. Muy difícil, queríamos ganar, sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Pero el equipo ha dado todo y seguimos adelante porque queda muchísimo en la temporada y tenemos que seguir en el buen camino”, reconoce el futbolista. “Trabajar y hacer más, el resto puede hablar, pero nosotros tenemos que hacer más y trabajar para que vuelva la ilusión en el Real Madrid y que vuelvan los títulos”, confiesa Mbappé.