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Luis de la Fuente "sabía" el volantazo de Rodri al Real Madrid: "Hubo momentos que sí"

Rodri Hernández en su presentación
Rodri Hernández en su presentación. Cordon Press
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Luis de la Fuente, técnico flamantemente renovado por la Real Federación Española de Fútbol, tiene una relación con sus futbolistas que va más allá del terreno de juego. El éxito de esta Selección Española va más allá de un estilo bien definido y unas individualidades altas. Así lo demuestran las conversaciones que mantiene con los internacionales cuando ya están en las dinámicas de sus equipos.

En el último verano, y tras la conquista del Mundial 2026, una de sus piezas clave protagonizó el gran culebrón del mercado de fichajes. Ahora, que ya disfruta bajo las órdenes de Hansi Flick, Luis de la Fuente valora la llegada de Rodri Hernández al FC Barcelona y su volantazo al Real Madrid.

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Robbie Ure y Rodri, en el Sevilla-Barcelona
Robbie Ure y Rodri, en el Sevilla-Barcelona. Kiko Hurtado

Luis de la Fuente y el volantazo de Rodri Hernández al Real Madrid

En una reciente entrevista concedida a El Partidazo de COPE, el entrenador campeón del mundo reconoce que, aunque por momentos veía a Rodrigo en el equipo blanco, sabía cosas. Así explica su visión de lo ocurrido durante el pasado verano el seleccionador nacional: "Hubo momentos que sí pensé que iba al Real Madrid, pero es verdad que tengo muy buena relación con él y sabía cómo iban las conversaciones también".

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Más allá de su fichaje por el Barça, Luis de la Fuente celebró el regreso del Balón de Oro a LALIGA: "Lo más importante es ver a esos futbolistas jugar en España. Me sorprende ver a muchos futbolistas de esta generación fantásticas jugar lejos de España. En mi opinión, si queremos seguir siendo la número uno, debemos invertir mucho en futbolistas. Y a ser posible, españoles, que son los mejores".

Además, el técnico desveló que intentó convencer a Marcos Llorente, ya retirado del fútbol internacional: "Había hablado con él e intenté convencerle porque creía que tenía todo para seguir, pero a la vez respeté su decisión".

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