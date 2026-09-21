El Barça de Flick soporta el parón internacional...¡con seis jugadores!

Juan Pérez 21 SEP 2026 - 20:28h.

El técnico alemán pierde a 17 internacionales durante tres semanas

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La explosión de fútbol del Barça en el arranque de la temporada 26/27 tiene una pausa provocada por el parón internacional que frena por completo el ritmo competitivo. Sin la pausa de otros clubes o el trabajo exhaustivo que la mayoría de equipos plantean, Hansi Flick le da una vuelta a la gestión después de perder hasta 17 jugadores por la convocatoria de selecciones, por lo que apenas puede formar poco más que un equipo de fútbol sala.

Al FC Barcelona le quedan solo seis futbolistas durante el parón internacional sin contar los lesionados, una cifra ridícula de cara a plantear enfrentamientos de cara a tres semanas. Del 28 de septiembre al 4 de octubre el grupo se libera de su compromiso para entrenar y tiene días festivos hasta el regreso el lunes 5 de octubre. Esta razón permite al club, así como ha hecho el Real Madrid, a darle vacaciones a sus jugadores con hasta ocho días de libertad hasta preparar de nuevo el reinicio liguero.

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Gavi, Gerard Martín, Alejandro Balde, Gabriel Jesús, Brian Fariñas y Wojciech Szczesny son los seis nombres que van a acompañar a Flick durante la próxima semana y en la recta final del parón. Las lesiones de Joan García, Andreas Christensen y Frenkie de Jong dejan un bloque extremadamente reducido con el que es casi imposible trabajar más allá de remarcar conceptos y apretar en lo físico.

El valor de este Barça del que nace el núcleo principal de la España campeona del mundo es mucho más que eso, sobre todo por jugadores revalorizados como el propio Adeyemi, perlas como Bisiwu o la irrupción de Xavi Espart. Estos son los convocados del conjunto culé:

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España : Pau Cubarsí, Eric García, Rodri Hernández, Pedri González, Fermín López, Dani Olmo, Lamine Yamal

: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri Hernández, Pedri González, Fermín López, Dani Olmo, Lamine Yamal España Sub-21 : Xavi Espart, Marc Bernal

: Xavi Espart, Marc Bernal Alemania : Karim Adeyemi

: Karim Adeyemi Brasil : Raphinha

: Raphinha Croacia : Dominik Livaković

: Dominik Livaković Francia : Jules Koundé

: Jules Koundé Portugal : João Cancelo

: João Cancelo Inglaterra : Anthony Gordon

: Anthony Gordon Egipto : Hamza Abdelkarim

: Hamza Abdelkarim Bélgica Sub-21: Jesse Bisiwu

A pesar de darle vacaciones a sus jugadores, el plan del entrenador es perseguir el mejor fútbol posible por lo que tiene pensado asistir al partidazo en Wembley entre Inglaterra y España.