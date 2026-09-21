Xavi Espart se gana la renovación con el FC Barcelona, contrato largo y subida de salario

Fran Fuentes 21 SEP 2026 - 14:04h.

El lateral dará un paso más con el club tras recibir ficha del primer equipo hace apenas un mes

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Xavi Espart se ha convertido, con permiso de los fichajes y de Raphinha como delantero centro, en una de las irrupciones más positivas en el primer equipo del FC Barcelona. Y es que el lateral, que debutó el curso pasado y que apenas tiene 19 años, ha sabido ser importante cuando Hansi Flick le ha utilizado. Este año, para colmo, se ubicó como lateral izquierdo mientras se resolvía la inscripción de Joao Cancelo, y vaya si ha respondido. Tanto es así que ahora es la segunda opción en dicha demarcación, incluso por delante de Alejandro Balde, pese a que ni siquiera es zurdo de pie.

Sea como fuere, su conocimiento del juego, su inteligencia táctica y su atrevimiento, que ya le han llevado incluso a marcar un gol, le han llevado a recibir un nuevo premio por parte del club, que ya le hizo ficha del primer equipo hace apenas un mes. Y es que, según informa Fabrizio Romano, el FC Barcelona ya ha alcanzado un acuerdo para la renovación de Xavi Espart. El club, en negociaciones con sus agentes, le ha ofrecido un salario más alto al que percibía actualmente tras hacerle ficha con el primer equipo. Del mismo ha ampliado su vinculación con el club, extendiéndola hasta el 2030. Es decir, dos años más. La operación ya está cerrada y solamente está pendiente del anuncio oficial por parte del club.

La semana fantástica de Xavi Espart: internacional sub 21 y renovación

Todo un premio a un jugador cuya irrupción ha sido notable y una buena noticia para La Masía, que sigue nutriendo de jugadores al primer equipo del FC Barcelona, refrendando el trabajo que se realiza en el fútbol base, tanto en la metodología como en la captación de talento. El jugador, que hasta ahora apenas suma 11 partidos con el primer equipo, ya ha sido citado por David Gordo para acudir con la Selección Española sub 21 y se postula como otro de los grandes proyectos de defensa de cara al futuro.